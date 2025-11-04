Nvidia підготувала відеокарти до виходу Black Ops 7, Anno 117 та Europa Universalis V

Nvidia представила оновлений пакет драйверів GeForce Game Ready 581.80 WHQL. Головною особливістю випуску стала підтримка кількох очікуваних ігор, які ще не вийшли.

Оновлення також містить низку виправлень для вже доступних проєктів та оптимізує їхню продуктивність, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт NVIDIA.

Що нового в оновленні GeForce Game Ready 581.80 WHQL?

Свіжий драйвер забезпечує оптимальну роботу майбутніх ігрових релізів. Зокрема, йдеться про шутер Call of Duty: Black Ops 7. Нагадаємо, що реліз шутера заплановано на 14 листопада і розробники вже поділилися офіційними системними вимогами.

Гра отримає підтримку новітньої технології DLSS 4 з функцією Multi Frame Generation, а також NVIDIA Reflex для зменшення затримок.

Також додано оптимізацію для стратегій Anno 117: Pax Romana та Europa Universalis V. Містобудівний симулятор від Ubisoft виходить 13 листопада. Глобальна стратегія Europa Universalis V від Paradox Interactive виходить вже сьогодні.

Обидві гри підтримуватимуть зокрема технологію DLSS Super Resolution.

DLSS Super Resolution Технологія від Nvidia, яка використовує штучний інтелект для підвищення продуктивності в іграх без значної втрати якості зображення. Назва розшифровується як Deep Learning Super Sampling, або "суперсемплінг на основі глибокого навчання".



Принцип її роботи полягає в тому, що гра рендериться у нижчій роздільній здатності, що значно зменшує навантаження на відеокарту. Потім спеціальна нейромережа, навчена на тисячах високоякісних зображень, "домальовує" кадр до вашої цільової роздільної здатності (наприклад, з 1080p до 4K).

Окрім підтримки нових ігор, розробники виправили кілька відомих проблем. Було оптимізовано продуктивність у перегоновій грі F1 25 при використанні генератора кадрів DLSS. Також усунули збої в застосунках з підтримкою Vulkan, які виникали на комп'ютерах зі старими процесорами Core 2 Duo та Core 2 Quad.

Які проблеми чекають на геймерів?

Водночас у драйвері залишилося кілька невирішених проблем. Наприклад, текст у Counter-Strike 2 може виглядати трохи розмитим, якщо встановити роздільну здатність нижчу за нативну для монітора.

Власники деяких конфігурацій обладнання можуть зіткнутися з мерехтінням світла у грі Like a Dragon: Infinite Wealth після оновлення.

Де скачати драйвери GeForce?

Завантажити драйвер GeForce Game Ready 581.80 WHQL можна через фірмовий застосунок Nvidia App або з офіційного сайту компанії.