Геймеры ждали этого: свежее обновление GeForce улучшит DLSS и стабильность во многих играх

Nvidia представила новую версию драйвера GeForce Game Ready 595.97 WHQL. Обновление приносит оптимизации для современных игр с поддержкой DLSS, трассировки лучей и Nvidia Reflex, а также исправляет ряд технических проблем в популярных тайтлах.

Об этом NVIDIA сообщила на странице GeForce где можно ознакомиться с деталями и загрузить обновление на свой компьютер.

Что изменилось в новом драйвере?

Свежий графический драйвер GeForce Game Ready 595.97 WHQL сосредоточен на улучшении работы свежих игровых релизов и современных графических технологий.

У примечаниях к релизу производитель сообщил, что программное обеспечение оптимизировано для проектов с поддержкой DLSS, трассировки лучей и трассировки путей, а также технологии Nvidia Reflex. Кроме этого, драйвер должен обеспечивать лучшее качество изображения в большой библиотеке игр и приложений.

Обновление также устраняет конкретные технические проблемы, которые беспокоили игроков после установки предыдущих версий драйверов ветки R595. В частности, исправлено искажение текстур в Halo Infinite, возникавшие после обновления. Также улучшена стабильность в Hitman: World of Assassination во время использования технологии Nvidia Smooth Motion.

Еще одним важным моментом стало повышение общей стабильности в играх при использовании генерации кадров DLSS и функции Instant Replay. В то же время компания предупреждает об известных проблемах, которые остались в текущей версии драйвера.

Например, в игре Enshrouded в некоторых локациях может отсутствовать рельеф местности, а в Arknights: Endfield иногда наблюдаются подтормаживания.

Какие видеокарты получат обновление?

Новый драйвер поддерживает широкий перечень видеокарт – от актуальных серий GeForce RTX 50, RTX 40, RTX 30 и RTX 20 до моделей GeForce 16 и видеокарт линейки NVIDIA TITAN.

В то же время Nvidia напоминает, что еще с октября 2021 года полноценные обновления Game Ready с новыми функциями и улучшением производительности доступны для графических процессоров поколений Maxwell, Pascal, Turing и Ampere.

Для настольных видеокарт серии Kepler после сентября 2024 года предусмотрены лишь критические обновления безопасности.