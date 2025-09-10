В своем трехминутном ролике Лео Торрес представил переосмысление Лейавина – одного из девяти крупных городов в мире Oblivion, расположенного на юге Сиродила у устья реки Нибен. Хотя игроки уже могли оценить обновленный город в недавнем The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered от Bethesda Game Studios и Virtuos, работа энтузиаста пошла значительно дальше, рассказывает 24 Канал.

Чем версия художника лучше оригинала?

Дело в том, что по оригинальной концепции Bethesda, Лейавин должен был располагаться на обоих берегах реки, а его замок – на острове между ними. Однако в реализованной версии игры, как и в официальном ремастере, город по большей части занимает лишь правый берег.

Торрес решил воплотить именно первоначальный замысел. Он воссоздал Лейавин на движке Unreal Engine 5.6 в значительно более реалистичном масштабе. Для этого художник использовал современные технологии, в частности систему глобального освещения Lumen, технологию геометрии Nanite и метод масштабирования изображения TSR.

Лейавин такой, каким он должен быть согласно лору игры – смотрите видео:

Зрители высоко оценили новую работу Торреса. Многие в комментариях выразили надежду, что официальный ремастер игры будет выглядеть не хуже. Один из пользователей отметил, что именно таким Лейавин и должен был быть на все сто процентов.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышла 22 апреля на ПК (Steam, Microsoft Store), PS5, PS5 Xbox Series X и S, а также появилась в Game Pass. Кроме того, к концу 2025 года ожидается релиз Skyblivion – фанатского ремейка Oblivion, созданного на движке Skyrim.

Каким был Лейавин в оригинальной истории The Elder Scrolls

Лейавин – это столица одноименного графства и самый южный из крупных городов Сиродила. Он расположен в болотистой местности на берегах реки Нибен, у ее впадения в Топальский залив.

Население Лейавина является одним из самых разнообразных в Сиродиле. Кроме имперцев и бретонцев, здесь проживает большое количество каджитов и аргониан, что создает значительное социальное напряжение. Город известен своими контрастами: роскошь правящего графа Мариуса Каро и его жены Алессии резко контрастирует с бедностью значительной части жителей, особенно представителей зверорас. Поэтому Лейавин имеет репутацию неспокойного места с высоким уровнем преступности и контрабанды.