Обновление Counter-Strike 2 внесло важное изменение в то как работают наклейки

Valve удивили поклонников Counter-Strike 2 без предупреждения выпустив обновление для игры, которое среди других изменений существенно поменяло то, как работают наклейки для скинов в игре.

Наклейки в Counter-Strike иногда могут стоить даже больше, чем скины, а многие геймеры любят украшать ими свое любимое оружие.

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6 февраля Valve внезапно выпустили масштабное обновление для CS2, которое не только исправило немало проблем проекта, но и добавило в игру ряд скинов и новый кейс с оружием.

, что 2023 год принес компании рекордные доходы от продажи кейсов.

Хотя, несомненно, самым захватывающим нововведением стали изменения в работе наклеек.

Благодаря патчу все оружие (кроме ножей) больше не будет ограничиваться лишь четырьмя наклейками, ведь теперь на нем можно вместить до пяти стикеров.

Однако больше всего поражает то, что теперь игрокам не будут предлагать только лишь несколько предустановленных позиций для размещения рисунков, а вместо этого позволят наклеить их в любом месте на "игровой" стороне оружия.

Как теперь будут работать наклейки – смотреть видео

Кроме того, наклейки также можно вращать как угодно, для того чтобы выбрать идеальный для себя угол размещения.

Время покажет, как это нововведение повлияет на стоимость стикеров на рынке предметов CS2, однако сейчас поклонники игры весьма довольны новым функционалом.