Самый забавный античит в истории – обновление Deadlock позволяет игрокам превратить мошенника в лягушку

Обновление шутера Deadlock от Valve дарит игрокам возможность самостоятельно решать что делать с читерами, а среди имеющихся вариантов наказания есть их превращение в лягушку.

Valve представили обновление античита для Deadlock, которое имеет все основания считаться самым забавным способом расправы с мошенниками в истории видеоигр, информирует Games 24.

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Читерам остается только квакать

Последнее обновление Deadlock дало игрокам уникальный способ борьбы с читерами, путем их магического превращения в лягушек.

Если новое программное обеспечение для защиты от мошенников обнаруживает в матче нечестивого геймера, то команда соперника имеет два варианта. Они могут немедленно забанить читера и завершить матч или превратить игрока-нарушителя в лягушку на остаток матча и забанить его уже после этого.

Читер попался – забавное видео

Поэтому, в итоге геймеры не только получают справедливость, но и могут заставить мошенника беспомощно наблюдать за тем, как его команда оказывается в меньшинстве.

Такое нововведение было положительно встречено фан-базой, а то что античит до сих пор находится на начальной стадии своего развития дает надежду, что Deadlock, в отличие от CS 2, со временем станет игрой в которой количество мошенников будет удивительно низким.