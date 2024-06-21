Что принес нам новый патч Elden Ring, который получат все, независимо от DLC

Сегодня выходит большое дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring, но за день до релиза разработчики выпустили обновление, которое будет доступно для всех игроков, независимо от того, покупают ли они DLC. Вот основные изменения, которые оно приносит.

Что нового в Elden Ring

Новый патч Elden Ring до версии 1.12 уже доступен на ПК и консолях. Он добавляет новые возможности, а также PvP и PvE, меняет баланс оружия и многое другое.

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Прежде всего, как уже ранее было анонсировано, разработчики добавили новые функции инвентаря: теперь все новые предметы обозначаются восклицательным знаком, а также для них появилась новая вкладка "Последние предметы", чтобы вам не пришлось искать по всем разделам, куда же забросило очередную находку.

Также появляется возможность вызвать спектрального коня по имени Torrent во время битвы с Древним зверем, одним из боссов игры.

Патч вносит изменения в баланс PvP и PvE, а также в оружие, навыков и заклинаний. Например, увеличена скорость определенных атак для топоров, больших топоров, молотов, цепов и жнецов, увеличен урон от плетей.

Добавлено пять новых причесок, которые можно выбрать во время создания персонажа, с помощью подставки с облачным зеркалом или с помощью функции "Перерождение Ренналы".

Новые возможности Бассейнов вызова (Summoning Pool): Активные бассейны вызова теперь будут перенесены в NG+, а отдельные Summoning Pool теперь можно включать/выключать в новом меню Функции карты.

Добавлена новая функция в Колизее: крафтовые расходные предметы, которые были использованы во время боя, будут пополняться в конце сеанса.

Игра также получает много исправлений старых багов и мелкие изменения баланса, вроде изменения в количестве урона, который наносит та или иная способность или оружие. Полный список обновлений на самом деле содержит огромное количество очень незначительных изменений, которые вряд ли будут заметны большинству игроков.

Напомним, Elden Ring доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree расширяет базовую игру, предлагая больше того, что сделало ее одной из лучших игр с открытым миром. DLC добавляет новую область карты, насыщенную тайнами и новыми врагами, подземельями и новыми интересными предметами.