Этого стоит ждать: Helldivers 2 получит самое большое в истории обновление с кучей контента

Helldivers 2 вскоре получит самое большое обновление в своей истории под названием Escalation of Freedom ("Эскалация свободы"). Разработчики обещают, что это лишь начало, потому что дальше нас ждет еще больше.

За последние пять месяцев Helldivers 2 сильно изменилась, но эти изменения были по большей части постепенными и происходили в виде небольших обновлений, которые выходили постоянно одно за другим. Казалось, что каждые две недели дебютировала какая-то новая функция, враг или среда. В конце концов, эти релизы замедлились, по крайней мере частично из-за того, что они создавали многочисленные проблемы для сообщества. Теперь Helldivers 2 вернется с большим обновлением, которое будет включать в себя целую коллекцию контента.

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Когда и чего ждать

Обновление выйдет 6 августа и предложит игрокам новые режимы игры, врагов, цели миссий и значительно более высокий уровень сложности. В анонсном трейлере главный креативный директор Йохан Пилестедт и директор по дизайну Никлас Мальмборг рассказали о деталях, поделившись, что они планируют вернуть старого врага из оригинальной Helldivers, который будет терроризировать игроков по всей галактике.

Impaler – это тип большого врага-терминида, который зарывается в землю и выпускает большие щупальца, чтобы сражаться с игроками. Их главная цель – препятствовать попыткам эвакуироваться и отступать с поля боя.

Обновление также будет включать ряд новых типов врагов, как Терминидов, так и Автоматонов , а также ремикс существующих врагов, чтобы предоставить игрокам новый опыт.

, а также ремикс существующих врагов, чтобы предоставить игрокам новый опыт. Говоря об опыте, команда Helldivers также поделилась подробностями об одной из новых миссий: "Возвращение личинки". В этой миссии водолазам нужно будет пронести шумную личинку терминида через вражескую территорию, чтобы добраться до точки добычи.

В дополнение к новой миссии, вражеские аванпосты были расширены, превратившись в массивные, более сложные для захвата базы.

Терминиды также получат новый вариант Зарядника, который раскачивает кучу ядовитых спор на своем панцире, сопровождающийся эффектом тумана. Приготовьтесь к тому, что эти существа время от времени будут появляться из ниоткуда.

Пехотинцы-автоматоны получат улучшенный прыжковый ранец. Но большей угрозой станут новые ракетные танки. Издалека вы сможете видеть, как они выпускают залпы в небо, чтобы накрыть им вашего персонажа.

Наконец, Helldivers 2 получит совершенно новый уровень сложности, боевой рейтинг 10, что должно стать значительным шагом вперед по сравнению с другими уровнями сложности.

Helldivers 2 пользуется бешеным успехом с момента релиза в феврале этого года. Однако игра потерпела несколько неудач, связанных с нестабильностью сервера и требованием к игрокам на ПК подключаться к аккаунту PSN. Позже Arrowhead и Sony отказались от этого решения после массового возмущения игроков, которое обернулось бомбардировкой негативными рецензиями на игру в Steam.

Трейлер предстоящего обновления: видео

Что дальше

Несмотря на успех игры, количество игроков несколько снизилось с февраля. Вероятно, обновление контента, которое, по словам разработчиков, является первым шагом из многих запланированных, станет тем, что нужно для возвращения пользователей.

Конечно же, пока нет никаких подробностей о будущих обновлениях, но понятно, что они будут не менее масштабными и интересными.