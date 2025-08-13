Начиная с 13 ноября 2025 года, компания PUBG Corporation прекратит поддержку игры на консолях прошлого поколения – PlayStation 4 и Xbox One. С этой даты скачать или запустить PUBG: Battlegrounds на этих приставках будет невозможно, информирует 24 Канал.

Разработчики объяснили, что это решение было сложным, но необходимым шагом для дальнейшего развития и долгосрочного будущего игры на консолях. Игроки смогут перенести весь свой прогресс и приобретенные предметы на новые платформы. Для этого достаточно будет войти в свой аккаунт на PlayStation 5 или Xbox Series X|S.

Ранее игра работала на новых консолях только в режиме обратной совместимости. Теперь же владельцы актуальных приставок получат полноценные версии с улучшенной графикой, стабильной частотой кадров и меньшим количеством сбоев.

Как игра будет работать на новых консолях?

На обычной PS5 игра будет работать в 1440p при 60 кадрах в секунду. На PS5 Pro и Xbox Series X обещают 2160p (4K) при 60 кадрах в секунду. Младшая консоль Xbox Series S получит 1080p при 60 кадрах/с или 1440p при 30 кадрах/с.

