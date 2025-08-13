Что именно указывает на возможный кроссовер?

После выхода предварительного трейлера Helldivers 2 под названием "Bring The Boom" игровое сообщество активно обсуждает потенциальное пересечение с культовой серией Halo. Хотя большая часть ролика является рекламной кампанией для привлечения игроков на Xbox перед релизом 26 августа, самое интересное разработчики оставили напоследок. В финальной сцене зрителям показывают десантную капсулу, которая приземляется на поле боя под музыкальное сопровождение, которое фанаты Halo безошибочно идентифицировали как саундтрек из игры Halo 3: ODST, пишет 24 Канал.

Смотрите также Новая утечка о Fortnite намекает на возвращение давно забытой механики

Пока никаких официальных подтверждений от студии Arrowhead не поступало. Однако такой откровенный намек вряд ли является случайностью. Игровое сообщество считает, что тизер без дальнейшей реализации мог бы вызвать сильную негативную реакцию, особенно учитывая то, что фанаты обеих франшиз мечтали о таком кроссовере еще с момента анонса портирования игры на Xbox.

Идея коллаборации выглядит вполне логичной. Броня в Helldivers имеет стилистическое сходство с экипировкой солдат из Halo, что упрощает создание тематических скинов и их интеграцию в игру. Особенно удачным выглядит выбор именно ODST (Orbital Drop Shock Troopers) для потенциального кроссовера. В отличие от уникального и непобедимого Мастера Чифа, бойцы ODST, как и десантники в Helldivers, являются более "одноразовыми" солдатами, которых командование без колебаний отправляет в самые горячие точки. Концепция, где один погибший воин мгновенно заменяется другим, идеально вписывается в игровую механику Helldivers 2, где смерть является неотъемлемой частью процесса.

Таким образом, появление в игре не одного супергероя, а целой армии новых солдат для борьбы с врагами выглядит вполне органично в рамках игровой вселенной.

Смотрите трейлер Helldivers 2 с намеком на кроссовер с Halo: видео

Ранее в Helldivers 2 уже была одна коллаборация с Killzone, и разработчики подтверждали готовность к новым, если они будут соответствовать миру игры. Похоже, что появление десантников ODST – это именно такой случай.