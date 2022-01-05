Обновленное название и мягкий перезапуск: новые слухи о будущем игры Cyberpunk 2077

В сети появились новые слухи о будущем многострадальной игры Cyberpunk 2077. Согласно данным одного инсайдера, разработчики планируют устроить мягкий перезапуск видеоигры.

В последнее время разработчики из CD Projekt RED довольно редко контактируют со своей аудиторией. Поэтому в сети все чаще появляется неофициальная информация о будущем их видеоигр. Например, недавно один известный блогер рассказал, что авторы планируют постепенно переработать почти каждый элемент Cyberpunk 2077.

Подробнее Планируют переработать почти все: инсайдер рассказал о будущем видеоигры Cyberpunk 2077

А несколько дней назад похожей информацией поделился и главный герой этого материала. Речь идет о данных, опубликованных на портале 4chan одним анонимным пользователем. Он написал, что уже в феврале компания CD Projekt RED планирует провести специальную трансляцию, на которой расскажет о дополнениях и патчах для Cyberpunk 2077, а также об аниме по мотивам этой видеоигры.

Согласно его данным, разработчики планируют не только устроить мягкий перезапуск игры, но и сменить ее название на Cyberpunk 2077: Samurai Edition. Инсайдер написал, что они это сделают одновременно с выходом патча 1.5, правда, когда это произойдет, он не указал. Пользователь еще добавил, что вместе с ним может выйти и версия игры для консолей нынешнего поколения.

А вот с самим патчем в видеоигре Cyberpunk 2077 появится новый интерфейс, обновленная система лута, гараж, парикмахерская, усовершенствованный искусственный интеллект, функция трансмогрификации и разнообразные исправления. Также вместе с этим патчем выйдет небольшое бесплатное DLC, в которое входит режим "Новая игра+", функция кастомизации квартиры, новое оружие и задания.

Согласно информации этого инсайдера, для видеоигры может выйти еще два масштабных дополнения. Первое будет посвящено борьбе банды жестоких клоунов с группировкой психопатов-фашистов, а вот второе пока только находится в разработке. Также этот инсайдер рассказал, что в Cyberpunk 2077 появится небольшая игра, в которой геймерам нужно будет собирать виртуальных монстров и отправлять их на битвы.

Напоследок отметим, что к подобной информации всегда нужно относиться очень скептически, а особенно в случае анонимных информаторов. Также добавим, что авторитетные инсайдеры пока эти слухи никак не комментировали.

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