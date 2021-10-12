Обвалили рейтинг видеоигры: итальянцы "разгромили" страницу Far Cry 6 на Metacritic

Видеоигра Far Cry 6 сразу же после релиза оказалась в центре неприятной ситуации. На этот раз геймеры из Италии решили обвалить рейтинг игры на агрегаторе рецензий Metacritic.

Несколько дней назад состоялся релиз новой видеоигры в очень популярной серии Far Cry. Казалось, что это событие прошло довольно хорошо, но на самом деле игра уже успела оказаться в центре сразу двух неприятных ситуаций. Сначала новый проект Ubisoft раскритиковали защитники животных из организации PETA, а потом еще и жители Апеннинского полуострова.

Подробнее о первой ситуации Зоозащитники из PETA возмущены мини-игрой в Far Cry 6: что их разозлило

Дело в том, что в видеоигре Far Cry 6 есть субтитры на итальянском языке, а вот полноценной озвучки нет. Геймеров из этой страны это возмутило, поэтому они почти сразу же начали активно показывать свое недовольство. А делают они это на всем известном агрегаторе рецензий Metacritic. Итальянцы очень быстро "разгромили" страницу Far Cry 6 на этой платформе, а в целом от пользователей она получила следующие оценки (максимум 10):

PC – 3,7 балла

PlayStation 5 – 5 баллов

PlayStation 4 – 3,5 балла

Xbox Series X – 4,5 балла

Xbox One – 3,3 балла

Понятно, что идеальной шестую часть трудно назвать, а критиковать эту игру есть за что. Правда, сообщения с адекватной критикой найти непросто, потому что большинство рецензий оставляют разгневанные игроки из Италии. Они ставят игре нули и единицы, а также выражают свое недовольство на родном языке. Стоит добавить, что представители Ubisoft эту ситуацию еще не комментировали, а потому пока непонятно, почему они решили отказаться от итальянской озвучки в шестой части.

Напоследок стоит отметить, что эта ситуация может служить очередным подтверждением того, что оценки на различных агрегаторах рецензий часто бывают очень необъективными. Правда, в таких ситуациях можно легко понять, кого разработчики оскорбили на этот раз.

Трейлер видеоигры Far Cry 6: видео