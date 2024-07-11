Игрок Minecraft показал моба, шанс встречи с которым составляет всего лишь 0,25%

Поклонник кубической песочницы Minecraft встретил и снял на удивление редкостного NPC, который удивил немало геймеров фактом своего существования.

В Minecraft существует большое разнообразие мобов, среди которых далеко не все, к сожалению или к счастью, дружественны к игроку.

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Самый редкий моб в игре

Пользователь Reddit под ником IAmNotARobot5544 стал свидетелем очень редкостного явления, которое удивило его и еще несколько тысяч геймеров.

Играя в Minecraft, автор поста наткнулся на зомби-малыша, который напал на него верхом на свинье.

Хотя геймер очень быстро справился с опасностью, это событие все же стало выдающимся для его майнкрафтерского опыта.

Видео инцидента – смотреть ролик

А все потому, что это один из самых редких мобов в мире Minecraft, а то, что после смерти свиньи малыш оседлал курицу и вовсе свело шанс увидеть такое действо к потрясающим 0,25%.