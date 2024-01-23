Одноклубник Зинченко получил бан в Counter-Stirke 2 – футболист потерял 38 тысяч долларов

Партнер украинского футболиста Александра Зинченко по лондонскому Арсеналу неожиданно получил бан в Counter-Stirke 2 и потерял 38 тысяч долларов, после чего публично попросил разработчиков разобраться с этим вопросом.

Форвард Арсенала и сборной Бразилии Габриэль Жезус, похоже, потерял свой аккаунт в Counter-Strike 2.

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Многие футболисты известны своей любовью к соревновательному шутеру Valve.

Среди фанатов этой геймерской дисциплины такие известные игроки как Неймар, Каземиро, Лукас Пакета и Александр Зинченко, который в прошлом году даже дебютировал на профессиональной киберспортивной сцене за собственный коллектив Passion UA.

Оказалось, что и одноклубник и друг Зины Габи Жезус также пылкий фанат Counter-Strike 2 и недавно получил VAC бан в игре.

Просьбу разобраться с этой "несправедливой" ситуацией геймер опубликовал в собственном профиле в X, обратившись к разработчикам из Valve.

, что на момент получения бана на аккаунте футболиста было скинов на сумму около

Конечно, это не то чтобы критическая сумма для основного игрока топ-клуба английской Премьер-лиги, но ситуация все еще неприятная.

Хотя получение VAC бана обычно не отменяют, есть подозрение, что Valve могут пойти на уступки для столь популярного поклонника игры.