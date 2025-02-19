Dota 2 получила глобальный патч 7․38 с новым ландшафтом карты и другими изменениями

В ночь с 18 на 19 февраля в Dota 2 вышел глобальный патч 7.38 под названием Tightrope Waters. Обновление принесло значительные изменения в ландшафт карты, механику нейтральных предметов и многие другие аспекты игры.

Как сообщает 24 Канал, с подробным описанием всех изменений можно ознакомиться на официальной странице обновления. Читайте на сайте Как прокачать все навыки в Kingdom Come: Deliverance 2 Основные изменения в патче 7.38 Обновление существенно изменило игровой процесс. Среди ключевых изменений: Изменение ландшафта: в лесах Света и Тьмы появились дополнительные реки. Движение вниз по течению теперь предоставляет героям бонус к скорости.

в лесах Света и Тьмы появились дополнительные реки. Движение вниз по течению теперь предоставляет героям бонус к скорости. Рошан вернулся в центральную реку: оба его логова снова расположены в центре карты, а вместо двух Мучителей остался лишь один.

оба его логова снова расположены в центре карты, а вместо двух Мучителей остался лишь один. Обновлены механики рун и нейтральных крипов: изменен способ получения рун мудрости и лотосов. Также добавлен новый лагерь нейтральных амфибий-крыпов, которые становятся сильнее в течение игры.

изменен способ получения рун мудрости и лотосов. Также добавлен новый лагерь нейтральных амфибий-крыпов, которые становятся сильнее в течение игры. Новый ресурс Rage для улучшения нейтральных предметов.

для улучшения нейтральных предметов. Переработанная механика вампиризма.

Возможность пометить предмет на продажу. Теперь можно отметить артефакт, который автоматически будет продан, когда герой окажется на базе или рядом с тайной лавкой.

Теперь можно отметить артефакт, который автоматически будет продан, когда герой окажется на базе или рядом с тайной лавкой. Изменение основных атрибутов для 16 героев.

Добавлено Ringmaster в Captain Mode.

Карта получила много изменений / Фото Valve