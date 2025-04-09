Natus Vincere еще больше упали в мировом рейтинге команд HLTV

С прошлой корректировки глобального рейтинга команд HLTV прошло всего 9 дней. Тогда Natus Vincere опустились на четвертое место, пробыв на третьем несколько месяцев. Но сегодня можно увидеть, что их позиция в списке снова изменилась. Где теперь украинская команда по Counter-Strike 2?

Очередное падение

Напомним, предыдущие изменения произошли после BLAST Open Spring 2025, где NAVI проиграли перед самым финалом. На первом месте тогда оказалась Team Vitality, второе забрали бывшие лидеры из Team Spirit, далее расположились MOUZ, Natus Vincere и Eternal Fire соответственно. Как заметил 24 Канал, теперь Eternal Fire вообще вылетели из пятерки лучших, а NAVI заняли ее место.

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Новый рейтинг выглядит очень похоже. По крайней мере, первая тройка остается без изменений: Team Vitality, Team Spirit и MOUZ. Четвертое место теперь занимает Aurora Gaming, а пятое – Natus Vincere.

Если говорить о других известных командах, то:

G2 находится на шестом месте.

Седьмое занимает The MongolZ.

Далее расположились FaZe.

Falcons.

Virtus.pro.

Liquid.

Украинская команда B8 с полностью украинским составом сейчас на 32 месте, а NAVI Junior – на 37 месте. Passion UA занимает аж 109 место.

Место в этом рейтинге является достаточно важным для всех сторон киберспортивного рынка, поскольку влияет на узнаваемость команды, ее востребованность на турнирах, ее популярность. Часто организаторы турниров сверяются с этим рейтингом, решая, какие команды пригласить на свои мероприятия. Пребывание в хвосте списка уменьшает шансы коллектива игроков быть замеченными на киберспортивной сцене.

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