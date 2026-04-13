Известная организация покинула сцену Dota 2 лишь спустя два месяца после возвращения

Бразильская организация paiN Gaming официально объявила о своем выходе из дисциплины Dota 2. Это решение стало неожиданностью для сообщества, ведь клуб вернулся к игре только два месяца назад. Теперь путь профессионального состава и тренерского штаба будет продолжаться уже за пределами известного тега.

Почему paiN Gaming снова уходит из Dota 2?

Бразильская киберспортивная организация paiN Gaming официально завершила свое сотрудничество с перуанским составом по Dota 2. Это решение было принято по общему согласию сторон лишь спустя восемь недель после того, как клуб объявил о своем триумфальном возвращении к этой дисциплине. Представители организации отметили, что после тщательного и всестороннего внутреннего анализа проекта они пришли к выводу о необходимости закрытия этого раздела в истории тега, пишет Insider Gaming.

Основными факторами, повлиявших на такой радикальный шаг, стали слишком высокие требования к современным соревнованиям, серьезные структурные проблемы внутри клуба и сложность обеспечения долгосрочной финансовой стабильности проекта на самом высоком уровне конкуренции, отметила организация в своем объявлении, которое появилось на странице paiN Gaming в соцсети X.

В состав команды, который теперь стал свободным агентом и вынужден искать новый дом, входили такие опытные игроки, как Максимо "Wits" Альца, Гонсало "DarkMago" Эррера, Фрэнк "Frank" Ариас, Элвис "Scofield" Де ла Круз Пенья и Елстин "elmisho" Верде.

Вместе с киберспортсменами организацию покидает и весь тренерский штаб, в составе которого работали Vintage, Tristam и EdsonVera.

Руководство клуба в своем официальном заявлении выразило благодарность всем участникам за их профессиональную работу, преданность делу и партнерство, пожелав каждому больших успехов в дальнейших профессиональных вызовах.

paiN Gaming не везет в Dota 2

Этот неожиданный шаг выглядит особенно драматично на фоне того, что paiN Gaming вернулась в Dota 2 только в феврале этого года. До этого момента организация находилась в длительном перерыве, который длился целых шесть лет.

Подписав перспективный перуанский коллектив, клуб имел амбициозные планы по возвращению в элиту мирового киберспорта и борьбы за престижные трофеи. Однако реальность оказалась более суровой, и начальный импульс быстро угас.

Последним значимым турниром для ростера стал ESL One Birmingham, где итоговый результат оказался крайне неудачным. Именно этот провал, вероятно, окончательно подорвал веру руководства в жизнеспособность и перспективность выбранного курса.

Стоит напомнить, что история paiN Gaming в этой дисциплине знала значительно лучшие времена. В свое время команда демонстрировала высокий уровень игры и даже успешно проходила квалификации на главный турнир года – The International. Однако стабильное развитие бразильского тега было существенно прервано из-за глобальной пандемии коронавируса, которая нанесла ощутимый удар по всей киберспортивной экосистеме и нарушила планы многих организаций.

Стоит ли ждать возвращения?

Несмотря на закрытие подразделения, руководство не исключает возможности того, что их пути с Dota 2 могут снова пересечься в будущем, если рыночные условия и внутренняя структура позволят поддерживать состав на должном уровне. Пока что клуб сосредоточится на обеспечении устойчивости своих других проектов.