Passion UA обновляет свой состав по Dota 2 перед European Pro League 22

Украинская киберспортивная организация Passion UA объявила об участии в турнире European Pro League 22, а уже следующим сообщением анонсировала изменения в своем составе по Dota 2. Как стало известно из объявления, двое игроков покидают команду, а им на замену придут двое тестовых участников. Кто они?

Детали

European Pro League Season 22 – это серия небольших европейских турниров, которые разыгрывают относительно скромные деньги. В предыдущем сезоне Passion UA также принимали участие. Команда дошла до финала, где встретилась с другой украинской командой, NAVI Junior. Их противостояние завершилось победой NAVI со счетом 3:0. И хотя это не победа, все же команда показала хорошую игру, дойдя до самого конца. Поэтому внезапные замены многих могут удивить. 24 Канал ознакомился с заменой, раскрытой в объявлении Passion UA.

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Владислав Crystallize и Константин kreker - наши тестовые усиления для European Pro League Season 22, а заменят они в составе flacko и yowaai,

– говорится в заявлении.

Интересно, что на картинке, которое добавили к объявлению, употреблена формулировка "изменения на время ESPL Season 22", то есть нам, возможно, намекнули, что это лишь временная замена, а после турнира все вернется на свои места.

Таким образом Олег Михайлов и Денис Павленко по крайней мере до 26 декабря, когда завершится турнир, не будут участвовать в играх Passion UA.

Первая игра нового состава состоится 15 декабря против TT Team.

против TT Team. 17 декабря они сыграют с HYDRA.

18 декабря ожидается игра против Hokori.

На следующий день матч состоится с MOUZ.

Наконец с YNGBLD украинцы будут играть 20 декабря.

Команда будет бороться за 10 000 долларов, которые отдадут победителю. Второе место заберет 5 000 долларов, а третье – 3 000 долларов.