Киберспортивная команда Зинченко Passion UA прошла на Perfect World Shanghai Major 2024 по CS 2

Киберспортивная команда Passion UA, которой владеет украинский футболист Александр Зинченко, прорвалась на главный турнир года по Counter-Strike 2 Perfect World Shanghai Major 2024

Хотя эксперты не верили в Passion UA, именно страсть помогла молодым людям завоевать себе заветные места на шанхайском "Мейджоре", сообщает 24 Канал.

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Теперь на Мейджоре украинцы могут болеть не только за NAVI

Коллектив защитника лондонского Арсенала Александра Зинченко, возглавляемый легендарным тренером Михаилом "Kane" Благиным, сенсационно начал отборочный турнир RMR B с двух побед.

Молодые киберспортсмены дали трепку известным организациям, обыграв в противостояниях BO1 (1 карта) Virtus.Pro и Sprit со счетами 16:14 и 13:11 на картах Mirage и Anubis соответственно.

Однако потом, украинцам начало не везти. В близком поединке, уже в формате BO3 (3 карты до 2 побед), коллектив уступил 1:2 немцам из BIG.

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Далее было менее конкурентное выступление против сильных оппонентов из HEROIC, которое завершилось с аналогичным счетом по картам, но игра Passion UA совсем не была похожа на "их" Counter-Strike.

Казалось бы, что ребята не смогут собраться и одержать такую желанную третью победу, которая обеспечит им путевку на "Мейджор".

Последними оппонентами на пути к заветной цели для подопечных Благина стали легендарные Astralis, которые сейчас, впрочем, не ловят звезд с небес.

Passion UA удалось навязать борьбу датскому коллективу и получить уверенные 2:0 по картам, хотя на самих серверах было очень горячо.

Статистика матча / Фото с HLTV

Украинцы все же забрали в копилку Inferno и Ancient с близкими счетами 13:9 и 13:11 и обеспечили себе выход в стадию "претендентов" Perfect World Shanghai Major 2024.