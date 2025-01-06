Passion UA нашла замену своему капитану, который покинул команду на прошлой неделе

Сразу после того, как в самом начале года Passion UA покинул Всеволод Щуров (s-chilla), команда объявила о прекращении сотрудничества с лидером состава Родионом Смыком, известным как Fear. Его место пустовало недолго, однако украинская киберспортивная организация должна найти еще одного игрока, чтобы вступить в новый сезон.

Кто присоединяется к Passion UA

Новым игроком команды Passion UA становится Алексей "Topa" Топчиенко. Он возьмет на себя руководство командой. Топчиенко играет с 2018 года, но еще не бывал на таком высоком уровне. Он начинал как член двух академических команд, Windigo Academy и NAVI Junior, а затем переходил из команды в команду в 2021-2022 годах, в частности принял участие в IEM Rio 2022 RMR в составе FANTASY, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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Последний раз мы видели этого игрока в команде IKLA. Его годовое пребывание там закончилось в начале 2024 года, поскольку сама организация прекратила свою деятельность. С тех пор он пытался найти для себя новое место. Наконец, спустя почти год ему это удалось.

Возможность представлять Украину имеет для меня большое значение, и я сделаю все возможное, чтобы воспользоваться ею. Я благодарен за этот шанс и с нетерпением жду возможности показать, чего мы можем достичь вместе,

– прокомментировал Алексей Топчиенко на личной странице в соцсети X.

Напомним, 2 января мы писали о том, что Всеволод Щуров (s-chilla) покинул команду Passion UA из-за эмоционального выгорания. Он решил взять перерыв в карьере на неопределенный срок.

Уже 3 января появилась новость о том, что Родион "Fear" Смык покинул Passion UA, вероятно, присоединившись к британской организации Fnatic. В Passion UA он пробыл 11 месяцев.