Действительно ли Passion UA перебила предложение NAVI?

Генеральный директор Passion UA Артемийс Рябовс в интервью заявил, что клуб получил опцию полноценного выкупа Азбаяра Мункхболда, известного как Senzu, после завершения IEM Cologne – при условии, что все стороны останутся довольны сотрудничеством. Сейчас речь идет об аренде, но с возможностью закрепить трансфер на постоянной основе, пишет HLTV.

Мы писали ранее Passion UA подписали одного из лучших игроков мира по CS 2

По словам Рябовса, переговоры были сложными, поскольку для The MongolZ это якобы первая продажа игрока. Клубу пришлось вести переговоры в условиях конкуренции, ведь вокруг Senzu возник серьезный интерес со стороны других организаций.

Ключевое заявление CEO Passion UA касается вероятной борьбы с Natus Vincere. Рябовс сообщил, что существовали слухи о сумме, которую NAVI были готовы заплатить, поэтому Passion UA предложили более щедрые условия, чтобы убедить The MongolZ. Таким образом, по его версии, украинская организация выиграла "тендер" по Senzu.

Что сказали в NAVI?

Впрочем, вскоре после публикации интервью руководитель киберспортивного направления NAVI Амиран Рехвиашвили публично опроверг эту информацию на своей странице в X, заявив, что никакого предложения по Senzu клуб не делал.

Это ложь, мы ничего не предлагали. Сумасшедший СЕО,

– сказал Рехвиашвили, иронично добавив, что никто в здравом уме вроде бы не отказал бы NAVI, присоединиться к Passion UA.

Таким образом, история получила конфликтную интерпретацию с двух сторон.

Отдельно стоит отметить, что ранее тренер NAVI Андрей Городенский подтверждал факт переговоров с потенциальными кандидатами в конце 2025 года, однако отмечал, что это долгосрочная стратегия развития, а не обязательное намерение подписать конкретного игрока.

Passion UA движется дальше

Параллельно Passion UA активно укрепляет состав. Владелец клуба Александр Зинченко лично убеждал аргентинского снайпера Сантино Ригала присоединиться к команде. По словам руководства, именно стабильность на позиции AWP была слабым звеном коллектива, несмотря на предыдущие достижения на мэйджоре.

Senzu дебютирует за Passion UA на ESL Pro League Season 23, тогда как новый снайпер может сыграть уже на Roman Imperium Cup V. Официально состав пока не объявлен, но по информации с рынка, место в стартовой пятерке может освободить Майкл Винс.

Для Passion UA этот шаг – демонстрация амбиций. Еще два года назад команда выступала на турнирах низшего уровня, а теперь подписывает игрока, который входит в топ мирового рейтинга HLTV. Организация явно нацелена не просто на попадание в топ 20, а на борьбу за титулы.