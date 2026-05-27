В Steam появилась страница Peak or Die – нарративной игры о восхождении на украинские Карпаты

В цифровом магазине видеоигр Steam появилась страница игры от украинских инди-разработчиков. Peak or Die расскажет историю сложного восхождения на одну из карпатских вершин.

В Steam можно добавить в избранное интересный нарративный проект от украинских игроделов.

Peak or Die – будущая жемчужина украинского инди?

Независимая студия House of Morok анонсировала Peak or Die – нарративную survival-игру о восхождении на виртуальный Бребенескул.

В игрушке игроков ожидает команда приключенцев, задачей которой будет грамотно распорядиться ресурсами, вроде кислорода или пищи, и поддерживать командный дух чтобы успешно завоевать виртуальную вершину, которая значительно опаснее своей реальной версии.

Путем наверх на долю геймеров будет выпадать ряд уникальных "событий", иногда с тяжелыми моральными дилеммами, а каждое решение будет иметь свои последствия, предупреждают создатели проекта в Steam.

В игре есть вариативность, поэтому ни одно восхождение не будет таким, как предыдущее. Встретимся на вершине!,

– пишет в X один из разработчиков @jumberr01.

Сейчас игра не имеет даты релиза, но ее уже можно добавить в список желаемого чтобы поддержать энтузиазм House of Morok.