Игра Peak достигла невероятного успеха и получила украинскую локализацию

Кооперативный симулятор подъема на гору Peak стал настоящим феноменом на платформе Steam. За менее чем месяц после релиза эта игра от студий Aggro Crab и Landfall получила огромную популярность среди игроков во всем мире, установив впечатляющие рекорды продаж и получив положительные отзывы.

Peak, которая вышла 16 июня 2025 года, стала настоящей сенсацией среди indie-проектов. Она стала одной из самых быстро продаваемых игр года, рассказывает 24 Канал.

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Цена на игру во время первой недели релиза составляла всего 4,95 доллара, что, вероятно, способствовало такому стремительному росту продаж. Даже после завершения акционного предложения популярность игры не уменьшилась, а отзывы пользователей остаются на уровне 93% положительных.

Что такое Peak?

Peak – это кооперативный симулятор подъема, где игроки преодолевают процедурно сгенерированные горы, борясь с различными препятствиями, такими как голод или особые статусы, влияющие на выносливость персонажа.

Механика игры напоминает элементы из Breath of the Wild, что делает ее интересной для широкой аудитории. К тому же, абсурдный тон и дизайн персонажей добавляют игре уникальности, превращая каждый подъем в настоящее приключение, полное неожиданностей от действий других игроков.

Интересно, что перед релизом игра имела лишь около 29 тысяч добавлений в списки желаемого на Steam, ведь разработчики не создавали значительного ажиотажа заранее. Однако после выхода Peak быстро привлекла внимание популярных стримеров и блоггеров на YouTube и Twitch, что значительно поспособствовало ее видимости.

Значительная часть аудитории игры также играла в другие кооперативные indie-проекты, такие как R.E.P.O или Lethal Company, что свидетельствует о популярности этого жанра среди определенного сообщества.

Разработчики отмечают, что самый большой рынок для Peak – это США, но игра также имеет значительную популярность в Украине, Великобритании, Китае, Канаде, Бразилии, Франции, Австралии, Германии и Турции. Точные цифры продаж в каждой стране не раскрываются, но это подчеркивает глобальный успех проекта. Среднее время игры составляет почти 4 часа, что свидетельствует о том, что игроки действительно увлечены процессом.

Именно поэтому разработчики добавили поддержку ряда языков в игру, среди которых и украинская локализация. Сейчас игра стоит в Steam всего 159 гривен.

Peak не только достигла впечатляющих продаж, но и стала источником вдохновения для Aggro Crab и Landfall. Изначально игра создавалась как кратковременный проект для развлечения и творческого отдыха, но после успеха команда решила продолжать ее развитие, хотя конкретного графика обновлений пока нет. Также в планах – локализация и выпуск игры на других платформах, кроме Steam.

Кстати, недавно геймеры разгадали загадку, которая мучила сообщество почти 35 лет. Она касается классической игры времен NES и разгадать ее помог журналист, который нашел запись бета-версии игры.