Почему вам не стоит пропускать европейский RMR A Perfect World Shanghai Major 2024 по CS 2

Совсем скоро стартует европейский RMR A, на котором разыграют путевки на главное событие года Counter-Strike 2 – Perfect World Shanghai Major. О главных интригах соревнования – в материале.

Предстоящий RMR A станет особенно интересным для украинских поклонников киберспорта, ведь это будет первый действительно важный турнир, на котором после долгого перерыва появится Александр "s1mple" Костылев. Но не только это подогревает интерес к соревнованию, сообщает 24 Канал.

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Детали проведения турнира

Масштабный европейский RMR разделен на две группы по 16 команд, из которых по 7 получат заветные путевки на "Мейджор" в Шанхае.

К тому же 4 лучших коллектива из каждой группы попадут сразу в основную сетку соревнования, а две тройки тех, кто займет места с 5 по 7 – окажутся в стадии "претендентов".

Поединки группы A начнутся с матчей NAVI – Fnatic и Vitality – GamerLegion 17 ноября в 6:00 по киевскому времени и традиционно пройдут в формате BO1 (одна карта).

Финальные поединки группы за 4 и 7 места состоятся уже в BO3 (3 карты до 2 побед) 19 и 20 ноября соответственно.

Состав группы A / Скриншот с HLTV

Группа B стартует в 6:00 по киевскому времени 21 ноября, о чем мы расскажем подробнее накануне.

Вернет ли победную форму NAVI

Казалось, что "рожденные побеждать" набрали просто невероятный ход, ведь они сыграли в 7 финалах крупных соревнований подряд, но потом с треском вылетели из BLAST Premier World Final.

Поэтому этот турнир является важным для них с точки зрения восстановления уверенности и возвращения утраченной формы.

Кого считают фаворитами

Верят в украинскую организацию эксперты Favbet, которые оценили шансы коллективов на проход в Perfect World Shanghai Major 2024. Они считают что первые три места займут NAVI (1.10), Team Vitality (1.12) и MOUZ (1.15).

Последнюю путевку в основную стадию, по их мнению, получит польский коллектив SAW (1.60).

Тройка команд, что попадут в сетку "претендентов", будет выглядеть же следующим образом: Team Falcons (1.70), Nemiga Gaming (1.90) и Sangal Espors (2.10).

Как проявит себя Falcons с s1mple

Одним из главных вопросов группы A станет то, удастся ли s1mple "затащить" на "Мейджор" амбициозный коллектив Falcons, который после дебюта легендарного украинца еще ни разу не побеждал в соревновательных матчах.

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Фанаты Counter-Strike знают, на что способен Костылев, когда он в форме. Поэтому все с нетерпением ожидают первого поединка команды, чтобы увидеть, удалось ли Александру набрать ее во время подготовки.

Тем более s1mple признавался, что вывести на "Мейджор" "ястребов" – это его цель на 2024 год.

Увидим ли мы новых "андердогов"

Все фанаты спорта любят истории об аутсайдерах, которые вопреки всему становятся триумфаторами. Сможет ли RMR A порадовать нас подобной историей?

Среди 16 команд, безусловно, есть коллективы, которые можно назвать "темными лошадками".

Любителям таких историй советуем обратить внимание на GamerLegion и поляков из Rebels.