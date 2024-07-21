Художница представила как персонажи Dragon Age выглядели бы в украинском стиле: разработчики среагировали

Художница под ником Lethendralis показала собственную версию известных героев вселенной игры Dragon Age, изображенных в украинском стиле, чем даже вызвала реакцию от разработчиков из BioWare.

Художники и художницы часто практикуют навыки, создавая собственные версии известных персонажей, как вот в случае, когда Энея из произведения Котляревского поместили во вселенную игры Hades.

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Украинский Dragon Age

Пользовательница соцсети X под ником Lethendralis жабка-волоцюжка создала крутой редизайн персонажей известной RPG от BioWare – эльфийского воина Фенриса и колдуньи Мерриль.

Первый предстал в привычном для нас казацком образе с саблей в руке, а эльфийка получила вариацию традиционного гуцульского строя.

Работа автора привлекла внимание не только немалого количества фанатов игры, но и самих разработчиков, которые сделали репост сообщения на официальную страницу компании с более 2,5 миллионами подписчиков.

Герои Dragon Age в украинском стиле / Фото Lethendralis

Комментарии к творению Lethendralis были только положительными, что показывает открытость фанатского сообщества DA к различным переосмыслениям.