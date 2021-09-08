Первый блин комом: геймеры жалуются на многочисленные баги в игре Sonic Colors: Ultimate

Новая игра Sonic Colors: Ultimate уже успела оказаться в центре неприятной ситуации. Дело в том, что геймеры нашли огромное количество разнообразных багов в этой видеоигре.

Вчера состоялся релиз платформера Sonic Colors: Ultimate – ремастера одноименной видеоигры, которая вышла на Nintendo DS и Wii еще в мае 2010 года. Оригинальный проект очень понравился геймерам и критикам, а вот его переиздание, еще до релиза успело попасть в очень неприятную ситуацию.

Стоит начать с того, что все геймеры, которые предзаказали Deluxe-версию игры Sonic Colors: Ultimate, получили доступ к видеоигре еще 3 сентября. Правда, вряд ли они остались довольны. Дело в том, что в новой игре просто невероятное количество багов, а самое худшее, что сразу на всех платформах. Хотя и стоит добавить, что в такой своеобразной гонке есть свой лидер – Nintendo Switch. Даже критики в своих обзорах упоминали о многочисленных недостатках Sonic Colors: Ultimate на этой консоли.

В целом проблем действительно немало, но к наиболее распространенным можно отнести следующие: искажения изображения, появление различных дефектов, застревание в текстурах или проваливания через них. Также некоторые геймеры отмечают, что существует проблема и с сохранениями видеоигры. Представители издания GameXplain даже опубликовали на своем ютуб-канале видео, в котором показали все эти баги (с Nintendo Switch).

Подборка багов из игры Sonic Colors: Ultimate: видео

Стоит отметить, что разработчики уже знают обо всех этих проблемах, а потому сейчас они активно работают над исправлением недостатков. Точной даты выхода первого патча авторы не называли, но можно предположить, что это произойдет в ближайшее время. Стоит добавить, что над этим проектом работала студия Blind Squirrel Games, которая помогала в разработке Mass Effect Legendary Edition и BioShock: The Collection. Напоследок можно еще отметить, что релиз Sonic Colors: Ultimate состоялся на PC (Epic Games Store) PS4, Xbox One и Nintendo Switch.