PGL подтверждает большой турнир в Бухаресте: когда он пройдет

Календарь киберспортивных событий на 2027 год начинает обрастать деталями, и первым громким анонсом стал турнир в Бухаресте. Организаторы из PGL раскрыли планы относительно масштабного ивента, который откроет соревновательный сезон Counter-Strike 2. Неожиданная смена локации и внушительный призовой фонд делают это событие одним из самых ожидаемых в графике профессиональных команд.

Что готовит PGL Bucharest 2027?

Организаторы профессиональных турниров PGL официально подтвердили детали своего первого мероприятия в 2027 году. Турнир PGL Bucharest запланирован на период с 17 по 24 января. Интересно, что изначально местом проведения должен был стать Краков, однако польская TAURON Arena отменила бронирование, что заставило организаторов перенести событие в столицу Румынии. Для Бухареста этот формат не является новым, ведь город уже принимал два мероприятия PGL в 2025 году, а еще два запланированы на 2026 год, пишет 24 Канал.

Турнир по Counter-Strike 2 соберет 16 элитных коллективов, которые будут соревноваться за значительные вознаграждения. Общий фонд поощрений составляет 1 миллион 400 тысяч долларов. Эта сумма состоит из традиционного призового фонда в размере 1 миллион долларов и дополнительного бонусного фонда Valve Regional Standings (VRS) в размере 400 тысяч долларов, как свидетельствуют данные сайта PGL Esports.

Пять лучших команд мирового рейтинга VRS, которые примут приглашение, получат по 80 тысяч долларов каждая. Если кто-то из лидеров откажется, право на бонус переходит к следующей команде в списке, вплоть до 14 места в мировом рейтинге.

Распределение основного призового фонда выглядит так:

Победитель получит 280 000 долларов.

Второе место – 155 000 долларов.

Третье – 115 000 долларов.

Четвертое – 90 000 долларов.

Команды, занявшие 5 – 8 места, заберут по 64 000 долларов.

Даже коллективы на последних позициях не останутся без выплат: за 15 – 16 места предусмотрено 2 500 долларов.

Процесс отбора участников начнется заранее. 14 команд получат прямые приглашения на основе глобального рейтинга VRS по состоянию на 5 октября 2026 года, отмечает HLTV. Еще два места разыграют через закрытую европейскую квалификацию, где будут соревноваться шесть приглашенных коллективов и два победителя открытых отборов. Открытые квалификации пройдут 11 – 15 октября 2026, а закрытые – 16 – 20 октября 2026 года.

Кроме прямых выплат, PGL внедряет ежегодную программу поощрения за просмотры с бюджетом 2 миллиона 800 тысяч долларов. Эта сумма будет распределяться между 16 командами, которые соберут наибольшее среднее количество зрителей в течение всех турниров серии в 2027 году. Система начисления баллов учитывает популярность матчей и количество посещенных турниров, создавая дополнительную мотивацию для медийного развития клубов.

Новые требования к командам

Организаторы также выдвигают строгие требования к честности игры и составу участников. Каждая организация может быть представлена только одной командой. Таким образом, теперь нельзя отправить на турнир основной состав и молодежный Junior.