PGL объявила возвращение легендарного турнира по CS2, а через несколько часов его отменила

Румынский организатор турниров PGL Esports, наиболее известный своими событиями вокруг Dota 2 и Counter-Strike, объявил проведение PGL Kraków 2027, долгожданного турнира, который впервые за 10 лет должен был состояться в Кракове на TAURON Arena. Но буквально через несколько часов все было отменено.

Причина драматической отмены

Турнир по Counter-Strike 2 планировали провести с 13 по 25 января 2027 года. Точнее его все еще планируют провести в это время, однако пройдет он теперь в другом месте. Согласно имеющейся информации, вина лежит на TAURON Arena: администрация сообщила PGL об отмене из-за другого события, которое будет проходить на этом месте в январе и зарезервировала стадион на следующие три года, сообщает 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.

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Организатор уже прокомментировал ситуацию, заявив, что это внезапное решение разочаровывает PGL и сообщество фанатов Counter-Strike:

Мы искренне извиняемся перед страстными фанатами Counter-Strike, которые с нетерпением ждали возвращения PGL в Краков. Хотя это решение находится вне нашего контроля, мы, как и раньше, полны решимости найти место мирового класса для проведения этого исключительного события,

– говорится в объявлении.

Подробности о новом месте проведения объявят позже. Поскольку PGL все еще собирается провести турнир и не планирует менять его даты, он будет совпадать с турниром BLAST Bounty 2027 года, который пройдет с 12 по 24 января. Такое перекрытие, что командам нужно будет решить, куда они больше хотят поехать, и мы, вероятно, не увидим наших любимых сочетаний соперников.

Организаторы уже планируют следующие два года соревнований по CS2 после того, как Valve внесла изменения в правила проведения турниров, согласно которым организаторы должны объявлять о них за два года до их начала. Изменение направлено на то, чтобы шутер оставался открытой экосистемой, где несколько организаторов могут проводить соревнования.