Не ждите новые сезоны турнира PGL Wallachia в старые сроки, ведь расписание внезапно изменилось

Организатор перенес даты отборочных матчей третьего и четвертого сезонов турнира PGL Wallachia. К счастью, корректировки не очень большие – всего несколько дней. Вот новые сроки.

Когда пройдут турниры

Расписание, как сообщается, было скорректировано из-за противоречий с другими турнирами. В последнее время это слишком распространенная причина переносов, однако организаторы должны были на это пойти, чтобы избежать неудобств для команд, пишет 24 Канал со ссылкой на CyberScore.

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Третий сезон PGL Валахия должен был стартовать с этапа отбора 5 января 2025 года. Окончательно все участники должны были бы определиться 12 января. Однако теперь отборочные соревнования следует ожидать с 8 по 15 января 2025 года .

. Отборы для четвертого сезона изначально были запланированы с 1 по 8 февраля, но пройдут они с 7 по 14 февраля 2025 года.

Даты игр в плей-офф, судя по всему, не меняются. Третий сезон следует полноценно ожидать с 8 марта по 16 марта 2025 года, а четвертый – с 19 по 27 апреля.

Оба турнира проходят по одинаковым правилам: 16 команд борются за призовой фонд в 1 миллион долларов. Если эту сумму расскажут так же, как и во время второго сезона, то победитель получит 300 000 долларов, за второе место предусмотрено 175 000 долларов, а третьего ожидает приз в 120 000 долларов. Соревнования проходят в Бухаресте.