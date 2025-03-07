PGL Wallachia Season 3 объявляет первые подробности: против кого будет играть NAVI

Третий сезон PGL Wallachia стартует уже завтра, 8 марта. Команды получили список своих соперников для первых игр почти в последний момент. Украинцы из NAVI сыграют свои матчи одними из первых. С кем же они будут соревноваться?

Первый соперник

Турнир начнется с группового этапа по швейцарской системе. Все команды сыграют серию до трех побед, а для выхода в плей-офф команда должна одержать три победы из пяти матчей. Решающая стадия соревнований пройдет по системе двойного выбывания, в которую выйдут восемь лучших команд. Гранд-финал будет сыгран в формате best-of-5, а все остальные матчи – best-of-3, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

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Швейцарская система означает, что команды соревнуются против соперников с аналогичными показателями. После каждого раунда команды с одинаковым количеством побед и поражений продолжают играть друг против друга. Такой формат киберспортивного турнира не только помогает определить сильнейших участников, но и уменьшает риск вылета после одного-двух поражений.

Первые матчи с самого утра пройдут между NAVI и Team Liquid , а также между Mosquito Clan и командой Xtreme Gaming.

, а также между Mosquito Clan и командой Xtreme Gaming. Далее Aurora Gaming будет играть против Wildcard, Gaimin Gladiators будет бороться против Yellow Submarine, а Team Falcons сыграет с Nigma Galaxy.

Heroic будет играть против Tidebound.

Tundra Esports против AVULUS.

Наконец, OG будет играть с Team Spirit.

Напомним, этот сезон закончится 16 марта. Проходит он снова в Бухаресте, Румыния. 16 команд будут соревноваться за призовой фонд в размере одного миллиона долларов. Все упомянутые выше игры состоятся в первый день.

Отметим, что У NAVI теперь новый тренер. Милан "MiLAN" Козомара – бывший профессиональный игрок с более чем десятилетним опытом выступлений на профессиональной сцене.

Текущий состав команды сейчас такой:

Инджи "Shad" Люб

Сухбат "sanctity-" Отгондаваа

Мирослав "BOOM" Бицан

Виталий "QBFY" Иванов

Олег "kaori" Медведок