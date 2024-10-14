Турнир PGL Wallachia Season 2 завершился: результаты, победители и судьба NAVI

Команда NAVI по Dota 2 показала весьма хороший результат на турнире PGL Wallachia, который оставляет позади ряд неудач в предыдущие годы. Однако до победы украинцы все же не добрались. Какое место завоевали Natus Vincere, сколько денег заработали, кто в итоге победил – далее в материале.

Natus Vincere выбывает из турнира

Natus Vincere покинули PGL Wallachia Season 2 после поражения от Tundra Esports 12 октября. TE победили на двух картах – первой и третьей. NAVI забрали вторую, воспользовавшись ошибкой соперников. Украинская команда заняла четвертое место и заработала 80 000 долларов из призового фонда. Tundra вышла в финал нижней сетки, где встретилась с командой Heroic. Их матч завершился со счетом 2:1, пишет CyberScore.

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Несмотря на эту неудачу стоит отметить, что таких высот состав NAVI с Dota 2 не достигал годами. Как пишет GameInside, последний раз такую сумму денег они выигрывали аж в 2020 году, когда заняли второе место на ESL One Germany, проиграв в финале Team Liquid. После этого, как известно, последовали длительные поиски нового состава, которые сопровождались по большей части поражениями и незначительными победами. Мы давно не видели NAVI на The International.

Финал

В финале Heroic победили Team Falcons, став чемпионами PGL Wallachia Season 2. Они получили 300 000 долларов, а их соперники – 175 000 долларов. Третье место, которое заняла Tundra Esports, гарантировало команде 120 000 долларов. Общий призовой фонд составил 1 000 000 долларов США.

Первая партия финального противостояния стала одной из самых зрелищных на профессиональной сцене за последнее время: она длилась 73 минуты, а Team Falcons считались явными фаворитами.

В одной из командных схваток Heroic удалось взять верх, но вскоре они упустили преимущество. Команды продолжали обмениваться ударами и в какой-то момент Falcons уже были готовы завершить все, ворвавшись на базу противника. Однако те смогли отбить атаку тремя героями против пяти благодаря Divine Rapier на Гирокоптере.

После этого преимущество перешло к Heroic.

Что дальше

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Организатор киберспортивных турниров PGL уже объявил о возвращении турнира Wallachia в 2025 году. Ожидается, что событие растянется на три сезона.

Первый состоится в марте с отборами в январе.

Второй PGL Wallachia состоится в апреле, а квалификация – в феврале.

Третье событие состоится в ноябре, а отборочные – в сентябре.

Каждый сезон будет иметь 16 команд-участниц - 10 приглашенных и шесть из квалификаций.