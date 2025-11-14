С кем сыграют NAVI?

Основной этап PGL Wallachia Season 6 обещает стать настоящим праздником для поклонников Dota 2. Тринадцать лучших команд со всего мира и еще три российские сойдутся в Бухаресте, столице Румынии, чтобы с 15 по 23 ноября побороться за долю впечатляющего призового фонда в один миллион долларов. Такие турниры являются ключевыми событиями в киберспортивном календаре, ведь они не только определяют сильнейших игроков на данный момент, но и задают тренды на будущие соревнования, пишет 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

Для украинской Natus Vincere путь на этот ивент был непростым, но коллектив продемонстрировал высокий уровень игры и командного взаимодействия во время квалификационного этапа для Восточной Европы. Как указано на сайте NAVI, команда одержала победы во всех отборочных матчах.

Первым испытанием для "рожденных побеждать" станет встреча с командой Heroic. Этот европейский коллектив, в отличие от NAVI, получил прямое приглашение от организаторов PGL. Такие приглашения, как правило, получают команды, которые стабильно демонстрируют высокие результаты на протяжении всего соревновательного сезона и занимают высокие позиции в мировых рейтингах.

Поединок между NAVI и Heroic запланирован на 15 ноября, в 18:00 по киевскому времени. Матч пройдет в формате "best of 3" (до двух побед). Это означает, что для победы в серии команде нужно выиграть две карты из трех.

Групповой этап PGL Wallachia Season 6 будет проведен по швейцарской системе. Ее особенность заключается в том, что в каждом раунде команды играют с соперниками, которые имеют такой же баланс побед и поражений. Например, во втором туре команда с результатом 1-0 сыграет против другой команды с таким же счетом. Эта система считается одной из самых объективных, поскольку она сводит к минимуму фактор случайности и позволяет сильнейшим коллективам стабильно продвигаться в плей-офф.

Для выхода из группы командам нужно одержать три победы.

В то же время три поражения будут означать вылет из турнира.

Для NAVI этот турнир – это не только шанс побороться за большой денежный приз. Это также возможность подтвердить свои амбиции на мировой арене и порадовать своих многочисленных болельщиков яркой игрой в конце насыщенного киберспортивного сезона.