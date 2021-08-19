Пикантный секрет: в видеоигре Chivalry 2 нашли пасхалку на мультсериал "Футурама"

Поклонник Chivalry 2 нашел в игре забавную пасхалку на "Футураму". Он заметил в одном из подземелий скелеты, которые появлялись в этом мультсериале.

Пасхалки уже давно стали привычным явлением в индустрии видеоигр, наверное, ни одна современная игра не может обойтись без разнообразных оригинальных секретов. Не стал исключением и проект Chivalry 2, который вышел всего несколько месяцев назад.

Актуально Новый конкурент Civilization: в сети появились первые оценки стратегии Humankind

Chivalry 2 – это многопользовательская игра, в которой игроки должны взять на себя роль средневекового рыцаря. В целом геймеры и критики довольно тепло встретили эту видеоигру, а особенно они отмечали боевую систему и эпические бои. Сейчас разработчики продолжают поддерживать свой проект, а также активно работают над различными обновлениями. Например, в начале этого месяца для игры вышла новая карта, которая может понравиться не только любителям Chivalry 2.

Дело в том, что пользователь с никнеймом eggoChicken нашел на этой карте оригинальную пасхалку на культовый мультсериал "Футурама". А если точнее, то на эпизод с названием "Амазонки в настроении", в котором главные герои попали на планету этих воинственных женщин. Последние взяли их в плен, а мужчин приговорили к смерти от "snu snu". Стоит отметить, что так местные амазонки называли половой акт. А в одной из сцен можно даже увидеть скелеты трех "довольных" мужчин, которые умерли от этого (им раздробили тазы).

Именно эту тройку и заметил в одном из подземелий пользователь eggoChicken. В целом скелеты почти идентичны (те же позы), правда, вряд ли видеоигровые персонажи умерли от "snu snu". Также можно добавить, что последним не хватает раздробленных тазов. Напоследок стоит отметить, что этот масштабный патч для Chivalry 2 вышел не так давно, а потому, возможно, это не последняя подобная находка.

Пасхалка на "Футураму" в видеоигре Chivalry 2 / Фото с сайта Screen Rant