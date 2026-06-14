Почти как в кино – геймерский ПК спас жизнь владельцу, остановив пулю

С геймером произошел необычный случай: его игровой ПК остановил пулю, которая могла серьезно навредить здоровью или даже лишить жизни его владельца.

Пистолет спас жизнь мужчине, "отведя" от него пулю, сообщает 24 Канал.

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Как ПК спас геймеру жизнь?

Пользователь Reddit под ником angelbabyzz стал звездой платформы, рассказав о невероятной ситуации из собственной жизни.

По словам "реддитора", в одну из ночей он спокойно спал в своей постели, пока его не разбудил громкий "взрыв" и осколки стекла, посыпавшиеся на лицо.

Прежде чем angelbabyzz успел понять, что вообще произошло, в дверь постучала заплаканная соседка. Она заявила, что ее пес стал причиной того, что оружие случайно выстрелило в стену в спальне.

Как выяснилось, настоящая боевая пуля "заглянула в гости" к геймеру и прошла сквозь игровой ПК, разбив боковую стеклянную панель и повредив материнскую плату и обе планки оперативной памяти, тем самым спася ему жизнь и здоровье.

Полиция сказала, что ПК изменил траекторию пули, и она бы попала в меня, пока я спал, если бы ПК не было рядом,

– говорится в посте героя эпизода.

Итак, только чудом никто не пострадал, а единственной жертвой халатного обращения с оружием оказался ПК геймера.

Правда, angelbabyzz рассказал, что соседка "любезно согласилась заменить" его, так что можно сказать, что это история со счастливым финалом.

Тем более автор поста заявил, что не держит на нее зла, поскольку в момент инцидента она выглядела более напуганной и обеспокоенной ситуацией, чем он сам.