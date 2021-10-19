Планируют переработать почти все: инсайдер рассказал о будущем видеоигры Cyberpunk 2077

Инсайдер поделился интересной информацией о будущем игры Cyberpunk 2077. Согласно его данным, разработчики планируют переработать почти каждый элемент этой многострадальной видеоигры.

Несколько дней назад пользователи сети заметили, что на официальном сайте CD Projekt RED появилось более 60 новых вакансий. А самое интересное, что все они появились в разделе многострадальной игры Cyberpunk 2077. Кажется, разработчики все же планируют довести эту видеоигру до уровня, который они обещали.

К теме Изменений немало: блогер показал, как разработчики "порезали" карту в Cyberpunk 2077 – видео

Именно такой информацией и поделился известный блогер из никнеймом Tyler McVicker. На своем ютуб-канале он опубликовал видео, где подробно рассказал о будущем игры Cyberpunk 2077. Согласно его данным, разработчики планируют постепенно переделать почти каждый элемент этой видеоигры. А это значит, что не стоит рассчитывать на выход одного глобального патча, который исправит все и сразу.

Инсайдер отметил, что разработчики планируют полностью изменить работу полиции и сложность игры. Вроде бы они хотят сделать ролевые элементы (подбор снаряжения и оружия) более важными. Дело в том, что авторы были вынуждены серьезно "порезать" все подобные элементы на этапе разработки. Инсайдер еще рассказал, что представители CD Projekt RED планируют: поработать над моделями персонажей и транспорта, добавить функцию трансмогрификации и режим "Новая игра +", а также изменить поведение фракций (будут запоминать отношение игроков к ним).

Также блогер вспомнил о дополнительном контенте и многопользовательском режиме. Он отметил, что для Cyberpunk 2077 выйдет два масштабных дополнения, а также немало небольших бесплатных DLC. Последние будут посвящены различным элементам кастомизации, например, в игре появится барбершоп и функция настройки квартиры. Согласно его данным, разработчики из CD Projekt RED также возобновили работу над мультиплеером, правда, теперь это будет "небольшая MMO", а не проект в духе GTA Online.

Будущее видеоигры Cyberpunk 2077: видео