Инди-студии всегда дарят геймерам проекты со свежими идеями, одним из таких станет Chained Together от Anegar Games, информирует Games 24.

Очевидно, вдохновившись творчеством авторов кооперативного шедевра It Takes Two, разработчики придумали платформер в стиле нашумевшей на Twitch "Only Up!" – хитовой игры в которую в свое время не играл только самый ленивый стример.

Трейлер игры Only Up! – смотреть видео

В Chained Together перед геймерами будет стоять почти такая же задача – вылезти из "глубин ада" вверх, преодолевая ряд причудливых препятствий и головоломок. Правда, с одним большим уточнением – делать это придется совместно с другом или сразу несколькими, а все персонажи игроков будут прикованы друг к другу цепью.

Таким образом игра проверит не только навыки совместной работы и координацию, но и прочность вашей дружбы.

Трейлер Chained Together – посмотрите ролик

Ролик с игровым процессом игры стал вирусным в соцсети X (бывший твитер) и набрал более 700 тысяч просмотров всего за несколько дней.

Разработчики пока не назвали точной даты релиза игры, однако призвали добавлять ее в желаемое в Steam, отметив, что планируют выпустить проект уже в начале июня, если все пойдет по плану.