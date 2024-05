Інді-студії завжди дарують геймерам проєкти зі свіжими ідеями, одним з таких стане Chained Together від Anegar Games, інформує Games 24.

Також цікаво Коротко, але влучно: 5 чудових ігор, які можна пройти за кілька годин

Вочевидь, надихнувшись творчістю авторів кооперативного шедевра It Takes Two, розробники вигадали платформер у стилі нашумілої на Twitch "Only Up!" – хітової гри в яку свого часу не грав лише найлінивіший стрімер.

Трейлер гри Only Up! – дивитися відео

У Chained Together перед геймерами стоятиме майже таке ж завдання – вилізти з "глибин пекла" догори, долаючи низку чудернацьких перешкод та головоломок. Щоправда, з одним великим уточненням – робити це доведеться спільно з другом чи одразу кількома, а всі персонажі гравців будуть прикуті один до одного ланцюгом.

Таким чином гра перевірить не лише навички спільної роботи та координацію, але й міцність вашої дружби.

Трейлер Chained Together – перегляньте ролик

Ролик з ігровим процесом забавки став вірусним у соцмережі X (колишній твітер) та набрав понад 700 тисяч переглядів усього за декілька днів.

Розробники поки не назвали точної дати релізу гри, однак закликали додавати її у бажане в Steam, зазначивши, що планують випустити проєкт вже на початку червня, якщо все піде за планом.