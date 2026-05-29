The Magician's Hand заинтриговала геймеров – играть придется за отсеченную руку волшебника

Платформер The Magician's Hand представит геймерам абсурдную историю о викторианском маге. Точнее его отсеченную руку, пытающуюся найти своего хозяина.

В соцсети X приобрел популярность анонсный трейлер видеоигры The Magician's Hand, которая расскажет довольно не тривиальную историю, сообщает 24 Канал.

Интересно В Steam дарят мультиплеерные гонки с хорошим рейтингом

Фанатам платформеров приготовиться – что за игра The Magician's Hand

В атмосферном платформере-головоломке игрокам выпадет шанс буквально стать "левой рукой" таинственного волшебника Фабрицио.

Проснувшись без всяких воспоминаний, лишь с настойчивым желанием раскрыть правду. Смелый, любознательный и жаждущий приключений Хэнд растет во время путешествия, открывая свою внутреннюю силу и получая несколько неожиданных даров,

– говорится в описании игры в Steam.

Разработчики обещают интересное и живописное приключение с мини-играми со сменой перспективы и неповторимыми битвами с боссами.

Украшением проекта должны стать "сильный сюжет" и секретики, разбросанные по миру игры.

Трейлер игры: смотрите видео

Игрушка от Laser Rabbit еще не имеет даты релиза, но уже заинтриговала немало геймеров в соцсетях.

Это выглядит потрясающе! Невероятно приятно для глаза. Видно, что в художественном плане сюда вложили много идей и любви,

– пишет пользователь X @lordquacksmith.

Поэтому, если и вас заинтересовала судьба Хенда, можете смело добавлять The Magician's Hand в список желаемого.