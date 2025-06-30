PlayStation 2 превратили в ПК с Windows 95, но запустить Doom не удалось
- Энтузиаст MetraByte установил Windows 95 на PlayStation 2 через эмулятор, но не смог запустить Doom из-за низкой производительности.
- На PlayStation 2 удалось запустить только программу Paint, тогда как Doom остался недоступным из-за технических ограничений.
Энтузиаст с канала MetraByte попытался добавить консоль PlayStation 2 в список устройств, способных запускать ПК-версию культовой игры Doom. Для этого он пытался установить операционную систему Windows 95, выпущенную в 1995 году, на консоль, которая вышла в 2000 году. Однако результат оказался не таким, на который он надеялся.
Поскольку PlayStation 2 не имеет родной поддержки Windows 95, энтузиасту пришлось искать обходные пути, рассказывает 24 Канал.
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Сначала он получил эксплойт, который позволил запускать произвольный код на консоли. Это открыло возможность установить эмулятор ПК на PlayStation 2. Первые эксперименты проводились с DOSBox, но Windows 95 отказывалась запускаться на такой системе. Тогда MetraByte перешел к эмулятору Bochs.
На этот раз ему удалось установить и запустить Windows 95 на PlayStation 2. Процесс занял много времени: в 20-минутном видео показаны попытки, которые длились несколько часов. В конце концов, Windows 95 загрузилась на консоли, что стало значительным достижением.
Установка Windows 95 на PlayStation 2 – смотрите видео:
Почему Doom не запустился?
К сожалению, на этом удача энтузиаста закончилась. Производительность операционной системы, работавшей через эмулятор на старой консоли, оказалась чрезвычайно низкой. MetraByte смог запустить только программу Paint, но сыграть в ПК-версию Doom не удалось из-за технических ограничений и медленной работы системы.
Напомним, что осенью 2024 года другой энтузиаст GaryOderNichts запустил игру Doom на смарт-будильнике Nintendo Alarmo, модифицировав устройство для выполнения стороннего кода.