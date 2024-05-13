Какие игры следует ожидать в PlayStation Plus в мае

Sony обнародовала линейку игр для PlayStation Plus на май, и среди них есть несколько серьёзных новинок. Выбрать точно будет из чего.

В линейку, например, вошли Ghostrunner 2, Tunic, Destiny 2: Lightfall и EA Sports FC 24. Большинство из этих игр доступны как для PS4, так и для PS5, за исключением Ghostrunner 2, которая доступна только для игроков PS5.

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Ghostrunner 2

Это очень сложный, но увлекательный слэшер от первого лица со стремительной механикой прохождения, напоминающий игры вроде Mirror's Edge. Вы будете часто умирать на каждом из уровней, но гибель – не такая уж и большая проблема, ведь почти везде есть контрольные точки, и вы можете мгновенно возродиться одним нажатием кнопки.

Это история с большими возможностями, которая, по словам разработчиков, предлагает "захватывающую игровую петлю, из которой трудно выйти".

Трейлер Ghostrunner 2: видео

Tunic

Tunic – высокооцененный критиками проект, изометрическое приключение с видом сверху. Ее геймплей напоминает первые игры Zelda, в ней нет объективных маркеров, нет городов, наполненных милыми крестьянами, и не так уж и много сюжета. Вы просто попадаете в мир, и вам нужно его исследовать. Головоломки сложные, а сражения могут быть еще сложнее. Игра отшлифована до идеала, а главный герой – милый лис.

Трейлер Tunic: видео

EA Sports FC 24

Самая новая игра во флагманской футбольной серии компании EA.

В ней более 19 000 полностью лицензированных игроков, 700 команд и 30 лиг, включая мужскую и женскую Лигу чемпионов УЕФА.

Это фактически первый случай в истории франшизы, когда мужчины и женщины могут выходить на поле вместе.

Поддерживает перекрестную игру с Xbox Series X/S, PC и Xbox One.

Демонстрационный ролик EA Sports FC 24: видео

Destiny 2: Lightfall

Destiny 2: Lightfall – это дополнение, которое добавляет в арсенал игры захваты. В нем появился новый подкласс Тьмы под названием Strand, а также множество обновленных перков, оружия, доспехов и прочего.

Действие игры разворачивается в неоновом мегаполисе, что является приятной сменой темпа. Это фактически первое дополнение для Destiny 2, выпущенное после того, как Sony купила Bungie.

Трейлер Destiny 2: Lightfall: видео

Сроки

Во все эти игры можно будет поиграть до 3 июня, кроме EA Sports FC 24 – она доступна до 17 июня.