Трофей московского турнира развалился на куски прямо в руках победителей

Во время церемонии награждения на Moscow Cyber Games 2026 по Counter-Strike трофей развалился прямо на сцене. Капитан команды 1w Владислав "nafany" Горшков поставил кубок на подставку, после чего передняя часть просто упала на пол.

Что произошло на сцене?

Команда 1w выиграла гранд-финал российского LAN-турнира у соперников из HOTU. Церемония поднятия трофея прошла по плану. Однако когда nafany поставил кубок на подставку, его передняя половина оторвалась и упала на пол. Несколько фрагментов задней части тоже отвалились, пишет Dust2.

Когда трофей летел вниз, nafany и его товарищи по команде скривились от ужаса. Впрочем, кубок, похоже, пострадал не слишком сильно. Впоследствии кто-то подобрал переднюю половину и принес ее капитану. С ней Горшков и вышел на послематчевое интервью.

Кадры инцидента уже опубликовали в соцсети X, где можно увидеть, как именно кубок развалился на глазах у игроков.

Как разбили трофей: смотрите видео

Стоит отметить, что это не единичный случай. Разбивать трофеи на сцене уже стало своеобразной традицией киберспорта, а в Counter-Strike таких историй накопилось немало. За последние десять лет инциденты с трофеями происходили в командах MOUZ, Astralis и Spirit.

Новый случай пополнил этот список. На этот раз трофей развалился уже после завершения официальной части церемонии, когда победители успели поднять его над головами.