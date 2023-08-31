Создатели Cyberpunk 2077 рассказали, почему игра получит только одно полноценное DLC и как это связано с технологическими особенностями проекта.

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Релиз Cyberpunk 2077 навсегда останется в истории игр как один из самых плохих стартов, но усилия CD Projekt RED направленные на устранение ошибок и улучшение производительности игры с тех пор помогли проекту заиграть новыми красками.

DLC Phantom Liberty, с которым игра, кстати, получит украинскую локализацию, намерено еще больше улучшить оригинал, не только добавив новую сюжетную линию, но и сменив немало механик, таких как система работы кибернетических имплантатов и дерево навыков.

Несмотря на это, Phantom Liberty станет последним дополнением к игре и единственным "полноценным".

Эта информация была обнародована во время недавней сессии вопросов и ответов с инвесторами, когда представителей студии спросили, какое количество проданных копий могло бы убедить команду сделать второе дополнение.

Трейлер Phantom Liberty: смотреть видео

Михал Новаковский из CDPR объяснил, что решение было принято давно, и что это было в большинстве своем по технологическим причинам, поскольку команда решила отказаться от собственного игрового движка REDengine (который создали для The Witcher 2 и использовали для всех игр с тех пор) и перейти на Unreal Engine 5 для всех будущих проектов.

На этот момент CDPR и их внешние студии разрабатывают целый ряд игр.

Среди них есть и продолжение Cyberpunk 2077, а также так называемый The Witcher 4 и все они будут использовать все имеющиеся мощности новейшего движка, что не может не утешить геймеров.