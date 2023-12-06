Люсия или нет: геймеры не на шутку поссорились из-за первого трейлера GTA 6

После презентации первого трейлера долгожданной GTA 6, в сети возникли бурные споры, переросшие в настоящую "гражданскую войну" среди геймеров. Что же стало ее причиной – узнайте в материале.

Дебютный трейлер GTA 6 подтвердил немало слухов, которые годами курсировали в сети, в том числе о том, что в игре впервые появится главный женский персонаж – импозантная латиноамериканка Люсия, сообщает 24 Канал.

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В ролике, который уже успел стать рекордным, нам отрывками намекнули на сюжет будущего проекта.

Из кадров можно сделать вывод, что в начале игры Люсия будет убегать из тюрьмы, а потом найдет себе напарника Джейсона, в которого, похоже, влюбится.

Внешний вид Люсии и ее короткие реплики уже покорили сердца геймеров, которые, впрочем, нашли из-за чего поссорится между собой.

Все дело в сцене, где девушка в белом купальнике отдыхает на террасе на крыше небоскреба.

Скриншот с трейлера / Фото Take-Two

Зрители трейлера устроили в комментариях и соцсетях большую дискуссию на тему того Люсия ли эта девушка.

С одной стороны, брови и общие черты лица напоминают главную героиню, однако с другой – на лице этой виртуальной красавицы явно не хватает родинок, по сравнению с предыдущими кадрами, на которых появлялась протагонистка.

Сравнительный коллаж / Фото с X

Сколько бы доказательств той или иной точки зрения геймеры не приводили, они никак не могут прийти к истине в этом забавном споре.

Надеемся, рано или поздно в игру вступят сами разработчики и наконец ответят на этот интересный вопрос.