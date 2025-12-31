Технический директор GTA 4 скептически относился к игре на релизе – во всем виноват геймплей

Бывший технический директор Rocktar Оббе Вермей рассказал о своем отношении к GTA 4 на релизе, объяснив свой скептицизм недостатками игрового процесса.

Многие поклонники франшизы Grand Theft Auto считают "четверку" самой недооцененной частью, но с ними, похоже, не совсем согласен Оббе Вермей, сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesHub.

Почему GTA 4 не лучшая GTA?

В свое время GTA San Andreas задала невероятную планку свободы и масштабности, поэтому Rockstar пытались превзойти самих себя в следующей части.

Вместе с тем, из-за перехода на новое "поколение" консолей, разработка GTA 4 проходила не так беспроблемно, как того хотелось бы, поэтому разработчикам пришлось пойти несколько иным путем, в конце концов создав более "приземленную" игру, сосредоточенную на истории персонажей.

Именно поэтому ее не слишком полюбил тогдашний технический директор Rockstar Оббе Вермей, которому все же не хватало масштабности.

Мне на самом деле не очень понравилась GTA 4, когда она была готова, потому что, да, в ней есть атмосфера, и я думаю, что Нико Беллик, пожалуй, лучший и самый продуманный персонаж во вселенной GTA, но я думаю, что нам пришлось многим пожертвовать относительно игрового процесса,

– говорит специалист.

По словам ветерана Rockstar, рамки в которые загнали себя разработчики, обусловили низкую вариативность миссий, которые сводятся к 4 одинаковым типам.

Вы могли или преследовать машину, или зачистить локацию, или следовать за машиной с ограничением во времени, или убить этого персонажа, или иметь сочетание всего этого. Но на этом все,

– утверждает разработчик.

И действительно, если вспомнить предыдущие игры серии с миссией с игрушечным вертолетом или авиашколой, то мысль Оббе становится понятной.

Я чувствовал, что мы потеряли слишком много игрового процесса в GTA 4, и на самом деле я думаю, что в Rockstar также так подумали, потому что GTA 5 и ее персонажи немного более мультяшные, немного более экстремальные. И это влияет на вариативность миссий,

– резюмировал Вермей.

В конце концов, на каждый товар есть свой покупатель, поэтому и история Нико Белика нашла отклик в сердцах огромного количества геймеров и находится почти на вершине рейтинга всех частей GTA.

Кто такой Оббе Вермей?