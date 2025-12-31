Чимало шанувальників франшизи Grand Theft Auto вважають "четвірку" найбільш недооціненою частиною, але з ними, схоже, не зовсім згоден Оббе Вермей, повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesHub.

Чому GTA 4 не найкраща GTA?

Свого часу GTA San Andreas задала неймовірну планку свободи та масштабності, тому Rockstar намагалися перевершити самих себе у наступній частині.

Разом з тим, через перехід на нове "покоління" консолей, розробка GTA 4 проходила не так безпроблемно, як того хотілося б, тож розробникам довелося піти дещо іншим шляхом, зрештою створивши більш "приземлену" гру, зосереджену на історії персонажів.

Саме через це її не надто полюбив тодішній технічний директор Rockstar Оббе Вермей, якому все ж бракувало масштабності.

Мені насправді не дуже сподобалася GTA 4, коли вона була готова, тому що, так, у ній є атмосфера, і я думаю, що Ніко Беллик, мабуть, найкращий і найпродуманіший персонаж у всесвіті GTA, але я думаю, що нам довелося забагато чим пожертвувати відносно ігрового процесу,

– говорить фахівець.

За словами ветерана Rockstar, рамки у які загнали себе розробники, зумовили низьку варіативність місій, які зводяться до 4 однакових типів.

Ви могли або переслідувати машину, або зачистити локацію, або слідувати за машиною з обмеженням у часі, або вбити цього персонажа, або мати поєднання всього цього. Але на цьому все,

– стверджує розробник.

І дійсно, якщо пригадати попередні ігри серії з місією з іграшковим вертольотом чи авіашколою, то думка Оббе стає зрозумілою.

Я відчував, що ми втратили трохи забагато ігрового процесу в GTA 4, і насправді я думаю, що в Rockstar також так подумали, тому що GTA 5 та її персонажі трохи більш мультяшні, трохи більш екстремальні. І це впливає на варіативність місій,

– резюмував Вермей.

Врешті, на кожен товар є свій покупець, тож і історія Ніко Беліка знайшла відгук у серцях величезної кількості геймерів та знаходиться майже на вершині рейтингу усіх частин GTA.

Хто такий Оббе Вермей?