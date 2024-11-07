Создатель Arcane объяснил, почему популярное шоу в мире League of Legends закрыли после 2 сезона

Шоураннер Arcane прокомментировал закрытие мультсериала после 2 сезона. Хотя его называют одним из лучших продуктов на Netflix, шоураннер и соавтор Кристиан Линке говорит, что продолжать было бы "безответственно".

Почему шоу закрывают

Линке дал интервью, в котором сказал, что все это делается для того, чтобы шоу не злоупотребляло своей популярностью, имея в виду случаи, когда тот или иной проект буквально высасывают из пальца, придумывая бессмысленные сюжеты просто ради заработка, держа их в эфире так долго, пока позволяют рейтинги, сообщает 24 Канал со ссылкой на CinemaBlend.

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Мы всегда хотели рассказать конкретную историю. Ее можно было бы растянуть, я уверен. Но для нас это всегда было так. [...] Я думаю, что в этом также есть личный аспект [для нас], как для творческих людей. Мы все видели телевизионные шоу, где очевидно, что у сценаристов заканчиваются силы. Насколько вдохновенно вы можете работать над одним и тем же?

– сказал Кристиан Линке.

Шоуранер также добавил, что он и другие создатели провели с этими персонажами целых 9 лет и в этом для них "также есть аспект ответственности", поскольку они не хотят переусердствовать: "Безответственно растягивать до такой степени, когда кажется, что даже мы не можем сделать [историю] правдивой", – сказал Линке.

Первый сезон Arcane был принят чрезвычайно тепло, получив высокие оценки. Первые реакции на второй сезон хвалят не меньше. Зрители называют его эпическим и говорят, что он в буквальном смысле заставляет проливать слезы – как от счастья, так и он грусти в течение первых трех эпизодов.

Первые три эпизода второго сезона выйдут 9 ноября, следующие три – 16 ноября, а последние три – 23 ноября.