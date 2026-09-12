Выяснены причины, почему PlayStation уволила Хидео Кодзиму и прекратила финансирование Physint

Авторитетный журналист Джейсон Шрайер рассказал о причинах громкого разрыва в игровой индустрии. После 30 лет сотрудничества пути японского геймдизайнера Кодзимы и PlayStation разошлись.

Так недавно игровая индустрия была потрясена неожиданной новостью: Sony расторгла многолетнее партнерство с Хидео Кодзимой и отказалась финансировать его амбициозный шпионский экшен Physint. О причинах, стоящих за таким решением, рассказали в Bloomberg.

Деньги перевесили гениальность

Японский геймдизайнер сообщил о завершении сотрудничества в своих социальных сетях.

Новость удивила сообщество, ведь анонс игры два года назад вызвал настоящий фурор среди поклонников шпионских экшенов в духе Metal Gear Solid. Однако оказалось, что за кулисами громкой вывески скрывались серьезные финансовые проблемы и конфликт интересов.

По информации Джейсона Шрайера, главной причиной радикального шага Sony стал стремительный рост бюджета и постоянные сдвиги графика разработки.

Анонс игры: смотрите видео

Источники журналиста отмечают, что Physint до сих пор находится на ранней стадии и требует многих лет работы, но уже существенно превысила смету, заложенную Sony, и не соблюдала установленные сроки. Общий объем необходимых инвестиций оценивался в сотни миллионов долларов.

Помимо проблем с графиком, руководство PlayStation учло финансовые показатели предыдущих проектов геймдизайнера – Death Stranding и Death Stranding 2, которые не принесли ожидаемой прибыли и едва вышли на самоокупаемость.

К тому же обе части были лишь временными эксклюзивами консолей Sony, а позже появились на ПК и других платформах, поскольку права на франшизу остались у Kojima Productions. Все это и привело к громкому "разводу".

Проект уже подхватил главный конкурент PlayStation – Microsoft и Xbox. Для них сделка с Kojima Productions стала выгодной возможностью укрепить собственные позиции.

Новая глава Xbox Аша Шарма активно расширяет присутствие брендов в кино и на телевидении, а соглашение о Physint вместе с хоррором OD включает права на экранизацию. К тому же Microsoft выпускает свои игры одновременно на консолях и ПК, что идеально соответствует бизнес-модели самого Кодзимы.

Станет ли эта ситуация иллюстрацией выражения "кому мусор, а кому сокровище" – покажет только время.