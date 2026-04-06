Создатели State of Decay 3 раскрыли самый странный факт об игре

Спустя шесть лет после анонса State of Decay 3 разработчики объяснили, почему игра до сих пор не вышла. Оказалось, что на момент презентации проект существовал лишь в виде концепта, а часть идей из трейлера так и не попадет в финальную версию.

Руководитель студии Undead Labs Филип Голт в разговоре с блогером Sunny Games раскрыл детали долгой разработки State of Decay 3.

Почему разработка затянулась и что случилось с идеями из трейлера?

По его словам Голта, на момент громкого анонса в 2020 году игры фактически не существовало – она была лишь набором идей, оформленных в обычном документе Word.

Тогда команда состояла менее чем из десятка людей, а сам трейлер создавала сторонняя студия Blur Studio. Ролик, который показали публике, не демонстрировал реальный геймплей – это была визуализация желаемого направления развития игры.

Именно поэтому в трейлере появился один из самых обсуждаемых элементов – зомби-олень. В сцене показывали женщину, которая выживает в заснеженном лесу и сталкивается с мутировавшим животным. Однако, как объяснил Голт, эта идея останется лишь частью концепта.

Когда команда получила возможность полноценно заняться проектом, разработчики пересмотрели первоначальные наработки. Часть замысла решили сохранить, но от других – в частности зомби-животных – отказались. В финальной версии игры их не будет.

О чем будет State of Decay 3?

Если верить Steam, State of Decay 3 и в дальнейшем позиционируется как выживание в открытом мире после масштабного зомби-апокалипсиса. По сюжету, человечество уже пережило катастрофу, но угроза никуда не исчезла – игрокам придется помогать выжившим и строить новую жизнь в опасной среде.

Несмотря на долгий цикл разработки, проект постепенно приближается к релизу. Ожидается, что игра выйдет на ПК (в частности в Steam и Microsoft Store), а также на консолях Xbox Series X и Xbox Series S.

Первый важный шаг – публичное альфа-тестирование. Оно стартует уже в мае, и все желающие смогут подать заявку через официальный сайт игры. Именно этот этап покажет, в каком состоянии сейчас находится проект, начинавшийся буквально с одного документа.