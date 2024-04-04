Разработчик GTA: San Andreas наконец раскрыл загадку, которая мучила игроков 20 лет

Один из разработчиков культовой GTA: San Andreas – Об Вермель, раскрыл секрет случайных авиакатастроф, которые интересовали геймеров долгих 20 лет с момента релиза игры.

В честь предстоящего 20-летия San Andreas, бывший работник Rockstar Об Вермель начал серию постов в своем профиле X (бывший твитер) в которых объясняет те или иные секреты проекта.

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Ранее разработчик уже рассказал почему луна в игре имела свойство увеличиваться от выстрелов, а теперь раскрыл еще один не менее интересный секрет культовых приключений Си-Джея.

Итак, в San Andreas есть такие себе мистические авиакатастрофы, с которыми хотя бы раз сталкивалось большинство игроков, особенно в городе Лас-Вентурас.

Внезапная авиакатастрофа в игре – смотреть видео

Вермель, который работал над этой частью GTA как технический директор, подтвердил, что эти авиакатастрофы не были замыслом разработчиков, но и не являются обычным багом.

Такая странная особенность появилась скорее из-за технических ограничений тогдашнего "железа".

Идея разработчиков заключалась в том, чтобы в поле зрения игрока время от времени пролетали самолеты. Для этого был создан код, который "спавнил" их на определенном расстоянии и прокладывал маршрут. В частности, этот код имел целью убедиться в отсутствии препятствий на пути самолета еще перед его созданием, но это требовало слишком много ресурсов от компьютера.

Тогда Вермель решил значительно упростить алгоритм, в результате чего код часто не обнаруживал "тонких" препятствий, вроде фонарей, о которые в результате и разбивались самолеты.

Еще одна случайная авиакатастрофа – посмотрите видео

Однако, это не единственная причина катастроф. Как сообщил разработчик, игра также время от времени "спавнила" самолет без достаточного начального импульса для поддержания высоты, заставляя его опускаться ниже предварительно рассчитанной траектории полета, натыкаться на препятствие и, в конце концов, взрываться.

Еще одна проблема возникала, когда объекты с которыми потенциально мог столкнуться летательный аппарат загружались уже после него, поэтому код и не мог их обнаружить, что снова приводило к авиакатастрофе.

Интересно, что пользователь X под ником __silent_ сообщил, что нашел еще одну ошибку в недавно слитом коде игры, которая также приводит к этим катастрофам.

Как оказалось, Вермель был не в курсе о ней все эти 20 лет, поэтому не всегда даже разработчики знают все секреты своих детищ.