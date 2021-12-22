Почти испортили Рождество: авторы Call of Duty добавили монстра, который терроризирует игроков

Разработчики Call of Duty в честь новогодних праздников добавили Крампуса в свои видеоигры. Правда, геймерам такой подарок не понравился, поэтому они раскритиковали авторов.

Наверное, все поклонники Call of Duty: Warzone и Vanguard знают, что сейчас в этих играх проходит праздничный фестиваль. Разработчики добавили немало нового тематического контента, а также одного мифологического монстра, которого геймеры сразу же возненавидели.

Актуально Энтузиаст показал, как выглядят персонажи из сериала "Ведьмак" в видеоигре Gwent

Речь идет о выдуманном антропоморфном существе с именем Крампус, которое является важным персонажем в рождественском фольклоре ряда европейских стран. Он наказывает непослушных детей, а в целом является своеобразной противоположностью Святого Николая. В двух вышеупомянутых видеоиграх он также выступил антагонистом, правда, авторы Call of Duty расширили спектр его возможностей.

У Vanguard этот монстр охотится на геймеров, у которых очень плохая статистика, а у Warzone он нападает на случайных игроков. В рамках одного матча это существо может атаковать неоднократно, а также оно без проблем возвращается к игрокам даже после своей смерти.

Атака Крампуса в игре Call of Duty: Vanguard: видео

Убить Крампуса очень непросто, потому что разработчики наделили его огромным запасом здоровья. Атаковать он может в любой момент матча, а в целом предусмотреть это невозможно. Также от него очень тяжело убежать. Дело в том, что монстр просто исчезает, а потом появляется в нужном ему месте (возле своей цели). Особенно Крампуса "отмечают" поклонники королевской битвы, которых он любит атаковать в конце поединков.

Атака Крампуса в игре Call of Duty: Warzone: видео

Наверное, уже понятно, что поклонникам Call of Duty не очень понравился этот монстр. Именно поэтому они начали активно жаловаться на него в соцсетях. По мнению большинства игроков, случайные атаки Крампуса только мешают нормально играть. А некоторые фанаты даже добавляют, что это одна из худших игровых механик, которая появлялась в Call of Duty.

Стоит отметить, что на этот раз разработчики оперативно отреагировали на критику игроков. Несколько часов назад они написали, что снизили запас его здоровья, а также пообещали, что теперь Крампус не будет появляться после четвертого круга. Надеемся, что "нерфы" действительно помогут, а этот монстр наконец-то перестанет терроризировать геймеров.

Напоследок отметим интересный клип с Крампусом, который выложил на Reddit пользователь с никнеймом TylerMaillet. Дело в том, что в его поединке это мифологическое существо смогло одолеть читера, который мешал играть другим. Пользователи даже пошутили, что на этот раз Крампус точно наказал непослушного ребенка.

Клип, которым поделился пользователь TylerMaillet: видео