Спидранера Pokemon обвинили в мошенничестве: он подделал данные о времени прохождения

Мир скоростного прохождения игр вновь оказался в эпицентре скандала из-за подозрений в манипуляциях с результатами. На этот раз под прицелом оказался один из самых известных игроков, чьи достижения в Pokemon Emerald вызвали серьёзные сомнения у сообщества после тщательного анализа игровых механик.

Можно ли обмануть время в игровой вселенной?

Локация Battle Factory в игре Pokemon Emerald стала местом одного из самых тщательных расследований в мире спидранинга. Этот игровой режим считается одним из самых сложных испытаний, поскольку он заставляет игрока действовать в условиях абсолютной неопределённости: вы не можете использовать собственную команду, а вместо этого получаете случайных покемонов "в аренду". После каждой серии из семи сражений прогресс сбрасывается, и всё приходится начинать сначала. Именно здесь Werster, один из самых влиятельных игроков последнего десятилетия, заявил о достижении невероятного результата — серии из 212 побед подряд. Об этом сообщает издание Dexerto.

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Werster на протяжении многих лет был ключевой фигурой в сообществе: он проводил сотни часов прямых трансляций, модерировал таблицы лидеров и часто упоминал о своём фантастическом рекорде, установленном вне эфира.

Однако ютубер под псевдонимом MagpieLabs опубликовал обширное видеорасследование, в котором обвинил спидранера в фальсификации этих данных, использовав в качестве главного доказательства внутриигровые часы.

Расследование MagpieLabs длится более часа: смотрите видео

Механика обмана: как часы выдали игрока

Особенность Battle Factory заключается в том, что игра принудительно создает сохранения в начале и в конце каждой серии из семи матчей. Во время этого процесса внутриигровой таймер продолжает идти, независимо от того, ведёт ли игрок трансляцию или играет самостоятельно. Фактически этот таймер является бесспорной хроникой реального времени, проведённого в игре.

MagpieLabs проделал колоссальную работу, проанализировав историю записей Werster на YouTube и Twitch за последние два года. Исследователь сравнил показатели игрового таймера на разных стримах и обнаружил критические расхождения. Оказалось, что промежутки между сессиями в прямом эфире были настолько короткими, что у Werster просто не оставалось времени для настоящего прохождения офлайн-части своей победной серии.

Помимо временных несоответствий, против спидранера свидетельствует и суровая математика. Его результат в 217 офлайн-побед без единого поражения выглядит аномально на фоне обычного показателя успешности во время стримов, который составляет около 93%. Исследователи подсчитали, что вероятность достичь такой серии честным путём составляет от 1 к 129 миллионам или даже 1 к 1,5 триллионам.

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Ответ Werster и философия правил

Сам спидранер не замедлил с реакцией на обвинения, однако его аргументация оказалась довольно специфичной. Он заявил, что никогда не претендовал на официальное признание этого рекорда по правилам сообщества, поскольку считает эти самые правила несовершенными.

Я был очень последователен, утверждая, что "никакого рекорда не существует, я просто пытаюсь побить свою серию", потому что считаю существующие правила невыполнимыми,

– прокомментировал Werster ситуацию вокруг своего результата.

Он объяснил свою позицию тем, что следование жестким регламентам превращает игру в скучное выполнение команд оптимизированных программ, где количество самостоятельных решений игрока сводится почти к нулю.

Werster также не отрицал, что его серия из 212 побед могла быть результатом манипуляций с генератором случайных чисел, но подчеркнул, что не видит чёткой границы в правилах, устанавливаемых сообществом.

Почти невозможно спорить с людьми об установленных наборах правил в разных сообществах из-за неопределённостей или ошибочной логики, поскольку их позиция почти всегда заключается в том, что "то, где мы сейчас — это нормально, но любой шаг за пределы уже будет плохим",

– добавил спидранер.

Несмотря на эти объяснения, ситуация с Werster стала очередным громким делом в списке манипуляций в мире Pokemon. Сообщество ещё помнит скандал 2024 года, когда рекордсмена Pokemon Red забанили после признания в склеивании фрагментов записи, а также случай со спидранером Metal Gear, который выдал заранее записанное видео за прямой эфир на престижном марафоне SGDQ.

Подобные инциденты заставляют фанатов и экспертов ещё более пристально относиться к любым "сверхчеловеческим" результатам в видеоиграх.